Шесть лет без сна: девушка сделала популярную косметическую процедуру, но все пошло не так

Девушка из Китая после того, как сделала косметическую процедуру перестала полностью закрывать глаза даже во время сна.

В июне 2020 года китаянка сделала популярную в Азии операцию — блефаропластику. Она выбрала клинику пластической хирургии Meixi в городе Сучжоу, что в провинции Цзянсу. Об истории из Поднебесной рассказали журналисты портала Oddity Central.

Блефаропластика — популярная косметическая процедура — операция по формированию двойной складки века. Она пользуется широкой популярностью среди молодых девушек в Азии. После этой операции героиня публикации уже шесть лет никак не может полностью закрывать глаза.

Специальная экспертиза официально признала ее травму инвалидностью девятой степени в 2022 году. По соответствующей классификации в Китае десятая степень является самой тяжелой.

Відео дня

Девушка из Китая сделала блефаропластику Фото: Скриншот

Но несмотря на инвалидность и серьезные последствия для здоровья, суд в Китае обязал ее выплатить значительную сумму врачу, который проводил эту процедуру.

Все попытки пересмотреть решение с помощью прокуратуры высшей инстанции результата не дали. Ее апелляция была отклонена. Она должна выплатить компенсацию человеку, которого ранее обвиняла в проведении незаконной операции и нанесении вреда его здоровью.

Также известно, что за процедуру она заплатила 12 тысяч юаней, а это около 1,8 тыс. долларов США. Ее провел хирург по фамилии Мэн.

Напомним, что Леди Гага, по мнению пластического хирурга Джоэла Копельмана, на протяжении 20 лет делала различные косметические процедуры

Также 38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет прошла около 400 косметических процедур и потратила на это более 210 тысяч долларов.