Шість років без сну: дівчина зробила популярну косметичну процедуру, але все пішло не так

Дівчина з Китаю після того, як зробила косметичну процедуру перестала повністю заплющувати очі навіть під час сну.

У червні 2020 року китаянка зробила популярну в Азії операцію — блефаропластику. Вона обрала клініку пластичної хірургії Meixi у місті Сучжоу, що у провінції Цзянсу. Про історію з Піднебесної розповіли журналісти порталу Oddity Central.

Блефаропластика — популярна косметична процедура — операція з формування подвійної складки повіки. Вона користується широкою популярністю серед молодих дівчат в Азії. Після цієї операції героїня публікації вже шість років ніяк не може повністю заплющувати очі.

Спеціальна експертиза офіційно визнала її травму інвалідністю дев’ятого ступеня у 2022 році. За відповідною класифікацією в Китаї десятий ступінь є найважчим.

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Дівчина з Китаю зробила блефаропластику Фото: Скріншот

Але попри інвалідність та серйозні наслідки для здоров'я, суд у Китаї зобов’язав її виплатити значну суму лікарю, який проводив цю процедуру.

Усі намагання переглянути рішення за допомогою прокуратури вищої інстанції результату не дали. Її апеляція була відхилена. Вона має виплатити компенсацію людині, яку раніше звинувачувала у проведенні незаконної операції та завданні шкоди її здоров’ю.

Також відомо, що за процедуру вона заплатила 12 тисяч юанів, а це близько 1,8 тис. доларів США. Її провів хірург на прізвище Мен.

Нагадаємо, що Леді Гага, на думку пластичного хірурга Джоела Копельмана, протягом 20 років робила різні косметичні процедури

Також 38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років пройшла близько 400 косметичних процедур і витратила на це понад 210 тисяч доларів.