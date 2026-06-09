Попал в Книгу Гиннеса: мужчина за минуту съел более килограмма меда (видео)

Житель Германии Андре Ортолф попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что смог съесть 1273 грамма меда всего за 60 секунд. За это время он потребил около 4000 калорий и более килограмма сахара.

Достижение мужчины официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

За 60 секунд Андре Ортолф съел почти килограмм чистого сахара, что в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму потребления сахара для взрослого человека.

Сам рекордсмен признался, что испытание оказалось сложнее, чем он ожидал.

"Я очень люблю мед, но даже для меня это было непросто", — рассказал Ортолф после установления рекорда.

Мужчина за минуту съел килограмм меда

Известно, что Андре Ортолф известный в мире рекордсмен из-за своей страсти к необычным достижениям. На его счету уже несколько достижений из Книги рекордов Гиннеса, которые стали реальными благодаря экстремальным испытаниям на скорость и выносливость. Поэтому на этот раз его любовь к меду помогла установить еще один мировой рекорд.

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Напомним, что Говард Такер умер 22 декабря 2025 года. Он проработал неврологом более 75 лет, вплоть до закрытия его больницы в 2022 году. В возрасте 103 лет его признали старейшим врачом в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

Также 82-килограммовая свинья Мерлин попал в Книгу рекордов Гиннеса как мини-свинья с наибольшим количеством подписчиков среди своих соплеменников. На его страницу в Instagram подписаны более 1,1 млн человек по всему миру. Еще 2,4 млн фолловеров следят за его жизнью в TikTok, а в Facebook у него 292 тысячи подписчиков.