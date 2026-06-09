Потрапив до Книги Гіннеса: чоловік за хвилину з'їв понад кілограм меду (відео)

Житель Німеччини Андре Ортолф потрапив до Книги рекордів Гіннеса, бо зміг з’їсти 1273 грами меду всього за 60 секунд. За цей час він спожив близько 4000 калорій і понад кілограм цукру.

Досягнення чоловіка офіційно внесли до Книга рекордів Гіннеса. Відповідне відео опубліковане у соцмережі.

За 60 секунд Андре Ортолф з'їв майже кілограм чистого цукру, що у 20 разів перевищує рекомендовану добову норму споживання цукру для дорослої людини.

Сам рекордсмен зізнався, що випробування виявилося складнішим, ніж він очікував.

"Я дуже люблю мед, але навіть для мене це було непросто", — розповів Ортолф після встановлення рекорду.

Чоловік за хвилину з'їв кілограм меду

Відомо, що Андре Ортолф відомий у світі рекордсмен через свою пристрасть до незвичайних досягнень. На його рахунку вже кілька досягнень з Книги рекордів Гіннеса, що стали реальними завдяки екстремальним випробуванням на швидкість та витривалість. Тож на цей раз його любов до меду допомогла встановити ще один світовий рекорд.

Відео дня

Нагадаємо, що Говард Такер помер 22 грудня 2025 року. Він пропрацював неврологом понад 75 років, аж до закриття його лікарні у 2022 році. У віці 103 років його визнали найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Також 82-кілограмова свиня Мерлін потрапив до Книги рекордів Гіннеса як міні-свиня з найбільшою кількістю підписників серед своїх одноплемінників. На його сторінку в Instagram підписані понад 1,1 млн людей по всьому світу. Ще 2,4 млн фоловерів стежать за його життям у TikTok, а у Facebook у нього 292 тисячі підписників.