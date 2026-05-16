Найстаріший лікар в світі: 3 правила довгого і щасливого життя – я кажу це усім пацієнтам

Говард Такер помер 22 грудня 2025 року. Він пропрацював неврологом понад 75 років, аж до закриття його лікарні у 2022 році. У віці 103 років його визнали найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Люди часто запитували Такера, як йому вдається залишатися щасливим, бадьорим і задоволеним своїм життям. Він назвав три незаперечні правила – вони прості, і дотримуватися їх може практично кожен.

"Я не вірю, що існує якась одна чарівна відповідь. Хороші гени та удача, безперечно, можуть дати вам перевагу. Але з роками я прийшов до висновку, що є кілька принципів, які мають велике значення", – говорив лікар у розмові з журналістами видання Make It.

Тримайте розум у тонусі

"Я кажу всім своїм пацієнтам, що розум – це як будь-який інший м’яз у тілі: якщо його не використовувати, він слабшає. Робота змушує мене думати, вчитися та вирішувати цікаві завдання. Коли один етап моєї медичної кар’єри завершився, я знайшов інший спосіб продовжувати працювати – займаючись медико-правовою експертизою та навчаючись користуватися соціальними мережами. Я не шукаю приводу, щоб зупинитися", – казав він.

У 60 років він відвідував вечірню юридичну школу, працюючи на повну ставку лікарем. У 67 років склав іспит на адвоката в штаті Огайо. На його думку, роботою може бути волонтерство, читання, навчання новим навичкам, гра на музичних інструментах, вступ до клубу або будь-яка діяльність, яка підтримує розум активним.

"Я бачила, як багато людей втрачають енергію, коли перестають взаємодіяти зі світом. З мого досвіду, залишатися розумово активним – це одне з найкращих речей, які ви можете зробити для себе", – наголошував Говард.

Не носіть у собі ненависті

"Я живу вже дуже давно. Як і всі інші, я стикаюся з розчаруваннями, втратами та несправедливістю. Але ніколи не вважаю за доцільне носити в собі ненависть. Гнів і образа забирають енергію. Вони негативно позначаються на фізичному здоров’ї… Не обов'язково забувати кожну кривду або виправдовувати погану поведінку. Головне – не дозволити гіркоті заволодіти вашим життям. Я завжди вважав, що здоровіше рухатися вперед, цікавитися іншими людьми та зосереджувати свою енергію на речах, які надають життю сенс", – поділився довгожитель.

Насолоджуйтесь усім в міру

Не треба відмовляти собі в усіх задоволеннях.

"Я люблю випити мартіні, люблю смачний стейк. Моя дружина Сью, з якою я прожив 68 років, чудово готує, і ми завжди добре харчуємося. Ми також віримо в баланс, велику кількість салатів та овочів і помірність у всьому. На мою думку, саме помірність дозволяє насолоджуватися життям у довгостроковій перспективі. Підходьте до їжі розсудливо. Те саме стосується багатьох аспектів життя. Занадто багато чогось може виснажити вас. Занадто мало – теж", – розповідав Говард.

Найкраще, що можна зробити, на думку лікаря, – це тримати розум активним, відпустити гіркоту та насолоджуватися життям. Кожен день – це шанс жити добре, тож чому б не використати його на повну?

