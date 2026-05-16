Самый старый врач в мире: 3 правила долгой и счастливой жизни — я говорю это всем пациентам

Говард Такер умер 22 декабря 2025 года. Он проработал неврологом более 75 лет, вплоть до закрытия его больницы в 2022 году. В возрасте 103 лет его признали самым старым врачом в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

Люди часто спрашивали Такера, как ему удается оставаться счастливым, бодрым и довольным своей жизнью. Он назвал три неоспоримых правила — они просты, и придерживаться их может практически каждый.

"Я не верю, что существует какой-то один волшебный ответ. Хорошие гены и удача, бесспорно, могут дать вам преимущество. Но с годами я пришел к выводу, что есть несколько принципов, которые имеют большое значение", — говорил врач в разговоре с журналистами издания Make It.

Держите разум в тонусе

"Я говорю всем своим пациентам, что ум — это как любая другая мышца в теле: если его не использовать, он ослабевает. Работа заставляет меня думать, учиться и решать интересные задачи. Когда один этап моей медицинской карьеры завершился, я нашел другой способ продолжать работать — занимаясь медико-правовой экспертизой и учась пользоваться социальными сетями. Я не ищу повода, чтобы остановиться", — говорил он.

В 60 лет он посещал вечернюю юридическую школу, работая на полную ставку врачом. В 67 лет сдал экзамен на адвоката в штате Огайо. По его мнению, работой может быть волонтерство, чтение, обучение новым навыкам, игра на музыкальных инструментах, вступление в клуб или любая деятельность, которая поддерживает ум активным.

"Я видела, как многие люди теряют энергию, когда перестают взаимодействовать с миром. По моему опыту, оставаться умственно активным — это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя", — отмечал Говард.

Не носите в себе ненависти

"Я живу уже очень давно. Как и все остальные, я сталкиваюсь с разочарованиями, потерями и несправедливостью. Но никогда не считаю целесообразным носить в себе ненависть. Гнев и обида забирают энергию. Они негативно сказываются на физическом здоровье... Не обязательно забывать каждую обиду или оправдывать плохое поведение. Главное — не позволить горечи завладеть вашей жизнью. Я всегда считал, что здоровее двигаться вперед, интересоваться другими людьми и сосредотачивать свою энергию на вещах, которые придают жизни смысл", — поделился долгожитель.

Наслаждайтесь всем в меру

Не надо отказывать себе во всех удовольствиях.

"Я люблю выпить мартини, люблю вкусный стейк. Моя жена Сью, с которой я прожил 68 лет, прекрасно готовит, и мы всегда хорошо питаемся. Мы также верим в баланс, большое количество салатов и овощей и умеренность во всем. По моему мнению, именно умеренность позволяет наслаждаться жизнью в долгосрочной перспективе. Подходите к еде благоразумно. То же самое касается многих аспектов жизни. Слишком много чего-то может истощить вас. Слишком мало — тоже", — рассказывал Говард.

Лучшее, что можно сделать, по мнению врача, — это держать ум активным, отпустить горечь и наслаждаться жизнью. Каждый день — это шанс жить хорошо, так почему бы не использовать его на полную?

