Украинка пожаловалась на необычное ощущение на теле: врачи удалили длинного паразита (фото)

На Волыни сообщили об уже втором случае в 2026 году дирофиляриоза — опасного паразитарного заболевания, передающегося через укусы комаров.

37-ми летняя женщина, которая проживает в Ковельском районе обратилась к врачам с жалобой на подкожное образование в области шеи и необычное ощущение движения под кожей. Об этом сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

После обследования специалисты паразитологической лаборатории установили, что у женщины под кожей живет гельминт вида Dirofilaria repens. Во время операции врачи удалили паразита длиной 8,7 см. Сама пациентка после лечения находится в удовлетворительном состоянии и прошла терапию амбулаторно.

Случай дирофиляриоза в Волынской области Фото: Скриншот

Во время эпидемиологического расследования медики выяснили, что женщина проживает возле водоема, поэтому часто находилась в местах с большим количеством комаров.

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Дирофиляриоз: что известно об инфекции

Медики говорят, что человек заражается случайно после укуса инфицированного комара. Главные симптомы — уплотнение под кожей, зуд, покраснение, отек и ощущение движения паразита под кожей. Чаще всего поражаются такие участки тела, в частности, лицо, веки, шея, руки и ноги.

Чтобы уберечь себя специалисты рекомендуют использовать репелленты, устанавливать в дома противомоскитные сетки, а также избегать мест, где много комаров. Кроме того, регулярно обрабатывать домашних животных от паразитов.

По информации эпидемиологов, дирофиляриоз регистрируют ежегодно. Специалисты Волынского областного ЦКПХ связывают распространение этой болезни с изменением климата, увеличением популяции комаров и активной миграцией людей и животных.

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