Українка поскаржилася на незвичне відчуття на тілі: лікарі видалили довжелезного паразита (фото)

На Волині повідомили про вже другий випадок у 2026 році дирофіляріозу — небезпечного паразитарного захворювання, що передається через укуси комарів.

37-ми річна жінка, яка проживає в Ковельському районі звернулася до лікарів із скаргою на підшкірне утворення в ділянці шиї та незвичне відчуття руху під шкірою. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Після обстеження фахівці паразитологічної лабораторії встановили, що у жінки під шкірою живе гельмінт виду Dirofilaria repens. Під час операції лікарі видалили паразита завдовжки 8,7 см. Сама пацієнтка після лікування перебуває у задовільному стані та пройшла терапію амбулаторно.

Випадок дирофіляріозу у Волинській області Фото: Скріншот

Під час епідеміологічного розслідування медики з'ясували, що жінка проживає біля водойми, відтак, часто знаходилася в місцях із великою кількістю комарів.

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Дирофіляріоз: що відомо про інфекцію

Медики кажуть, що людина заражається випадково після укусу інфікованого комара. Головні симптоми — ущільнення під шкірою, свербіж, почервоніння, набряк і відчуття руху паразита під шкірою. Найчастіше уражаються такі ділянки тіла, зокрема, обличчя, повіки, шия, руки та ноги.

Щоб вберегти себе фахівці рекомендують використовувати репеленти, встановлювати в дома протимоскітні сітки, а також уникати місць, де багато комарів. Крім того, регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів.

За інформацією епідеміологів, дирофіляріоз реєструють щороку. Фахівці Волинського обласного ЦКПХ пов'язують поширення цієї хвороби із зміною клімату, збільшенням популяції комарів та активною міграцією людей і тварин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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