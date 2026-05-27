У Львові у чоловіка різко пожовтіла шкіра: йому діагностували рак, але реальну причину знайшли через роки

Львівські фахівці лікарні Святого Пантелеймона спільно з київськими колегами з Інституту Шалімова виконали надскладне 12-годинне втручання, щоб врятувати 55-річного чоловіка.

Печінку львів’янина Любомира майже зруйнував паразит, який замаскувався під рак. Про це йдеться у дописі першого медичного об’єднання Львова.

У повідомленні йдеться, що чоловік зі Львова п’ять років тому звернувся до лікарів, коли його шкіра різко пожовтіла. Йому після обстеження діагностували рак печінки останньої стадії.

"Мені казали, що це вже все. кінець. Мене не врятувати. Фактично мене відправили додому вмирати, якби це не звучало. Так я жив із цією думкою, аж поки час йшов, а я живий. Вирішив шукати далі порятунку", – розповів чоловік.

Після чого вже лікарі з Києва з'ясували, що у львів'янина не було раку. Натомість його печінку вбивав альвеококоз.

Відео дня

У Львові повели унікальну операцію Фото: Скріншот

"Правильний діагноз пана Любомира – альвеококоз печінки. Це тяжке захворювання, що спричинене альвеококом – паразитом, який проникає в організм фекально-оральним шляхом, уражає та руйнує печінку і судини, а далі поширюється на прилеглі тканини та органи", — йдеться у повідомленні.

Врятувати чоловіка могла тільки трансплантація печінки. Він довго чекав, але донор все не з’являвся. Тож лікарі вирішили провести радикальну операцію з видалення всіх уражених паразитом ділянок.

"На момент втручання паразитарне захворювання уразило 6 сегментів печінки з 8 можливих; ліву серединну та праву печінкові вени; нижню порожнисту вену; праву та ліву портальні вени, а також була інвазія (проростання) в праву жовчну протоку і частково в ліву та діафрагму. Тобто, альвеокок досяг самого перекарду, а це фактично вже серце", — розповідають лікарі.

Але лікарі пішли на ризик, щоб врятувати пацієнта. Львівським та київським хірургам вдалося успішно виконали радикальне хірургічне втручання з видалення паразитарного ураження зі збереженням власної печінки пацієнта.

"Операція тривала майже 12 годин. До цього такі надскладні операції в Україні виконувались лише у двох медичних закладах Києва. Зокрема, в Інституті Шалімова щороку не більше 6–7 подібних втручань. Тож, для Львова і всіх західних областей України – це унікальна операція", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Львові лікарі-урологи провели унікальну операцію з видалення із сечового міхура ртутного термометра. 42-річна жінка з Львівської області прожила із приладом у тілі вісім років.

У Києві лікарі госпіталізували 4-річного хлопця, який отруївся наркотичними речовинами. Його матір зі знайомим у цей час вживала наркотичні речовини в іншій кімнаті.