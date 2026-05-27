Во Львове у мужчины резко пожелтела кожа: ему диагностировали рак, но реальную причину нашли спустя годы

Львовские специалисты больницы Святого Пантелеймона совместно с киевскими коллегами из Института Шалимова выполнили сложнейшее 12-часовое вмешательство, чтобы спасти 55-летнего мужчину.

Печень львовянина Любомира почти разрушил паразит, который замаскировался под рак. Об этом говорится в заметке первого медицинского объединения Львова.

В сообщении говорится, что мужчина из Львова пять лет назад обратился к врачам, когда его кожа резко пожелтела. Ему после обследования диагностировали рак печени последней стадии.

"Мне говорили, что это уже все. Конец. Меня не спасти. Фактически меня отправили домой умирать, как бы это не звучало. Так я жил с этой мыслью, пока время шло, а я жив. Решил искать дальше спасения", — рассказал мужчина.

После чего уже врачи из Киева выяснили, что у львовянина не было рака. Зато его печень убивал альвеококкоз.

Відео дня

Во Львове повели уникальную операцию Фото: Скриншот

"Правильный диагноз господина Любомира — альвеококкоз печени. Это тяжелое заболевание, вызванное альвеококком — паразитом, который проникает в организм фекально-оральным путем, поражает и разрушает печень и сосуды, а дальше распространяется на прилегающие ткани и органы", — говорится в сообщении.

Спасти мужчину могла только трансплантация печени. Он долго ждал, но донор все не появлялся. Поэтому врачи решили провести радикальную операцию по удалению всех пораженных паразитом участков.

"На момент вмешательства паразитарное заболевание поразило 6 сегментов печени из 8 возможных; левую срединную и правую печеночные вены; нижнюю полую вену; правую и левую портальные вены, а также была инвазия (прорастание) в правый желчный проток и частично в левую и диафрагму. То есть, альвеококк достиг самого перекарда, а это фактически уже сердце", — рассказывают врачи.

Но врачи пошли на риск, чтобы спасти пациента. Львовским и киевским хирургам удалось успешно выполнили радикальное хирургическое вмешательство по удалению паразитарного поражения с сохранением собственной печени пациента.

"Операция длилась почти 12 часов. До этого такие сверхсложные операции в Украине выполнялись только в двух медицинских учреждениях Киева. В частности, в Институте Шалимова ежегодно не более 6-7 подобных вмешательств. Поэтому, для Львова и всех западных областей Украины — это уникальная операция", — говорится в заметке.

Напомним, что во Львове врачи-урологи провели уникальную операцию по удалению из мочевого пузыря ртутного термометра. 42-летняя женщина из Львовской области прожила с прибором в теле восемь лет.

В Киеве врачи госпитализировали 4-летнего мальчика, который отравился наркотическими веществами. Его мать со знакомым в это время употребляла наркотические вещества в другой комнате.