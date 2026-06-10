История из прошлого: мужчина купил старую швейную машинку и нашел в ней неожиданную вещь (фото)

В Британии Пол Седдон и его дочь разобрали старую швейную машинку, которую мужчина приобрел в местном антикварном магазине, но они понятия не имели о сюрпризе, который будет ждать их внутри прибора.

Седдон и его дочь создают ассамбляжные произведения искусства из старых предметов, как, например швейная машинка, пишет издание Newsweek.

Дочь Седдона живет с буллезным эпидермолизом — редким генетическим заболеванием, которое приводит к чрезвычайной хрупкости кожи и слизистых оболочек. Даже малейшее трение или незначительная травма может вызвать болезненные волдыри и разрывы кожи.

Мужчина рассказал, что создание произведений, их продвижение и продажа помогают его дочери почувствовать уверенность в себе.

"Я купил швейную машинку в небольшом антикварном магазине в Фелстеде с идеей использовать деревянную основу как раму, что я уже делал раньше. Обычно я покупаю сломанные машины, у которых отсутствуют детали", — сказал он.

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Но, когда мужчина открыл нижнюю часть швейной машинки, он увидел письмо, которое пролило свет на ее историю.

Мужчина нашел в середине швейной машинки Singer лист Фото: Скриншот

Вот, что там было написано.

"Эта швейная машинка Singer была изготовлена в 1885 году. Это можно подтвердить по регистрационному номеру 6835495. Швейная машинка принадлежала Эми Луизе Даттон. Эми родилась в 1891 году в Эдмонтоне, что в северном Лондоне. Она вышла замуж за Стэнли Э. Даттона в 1922 году. Можно только догадываться о том, сколько вещей Эми изготовила на своей швейной машинке в своем маленьком доме. Машинку использовали для изготовления поздравительных гирлянд, которые развешивали от дома к дому в честь окончания Второй мировой войны. Эми была доброй, полноватой женщиной, которая всегда носила цветастый фартук", — говорилось в письме.

Такая находка застала мужчину врасплох. Он не имеет представления, кто его написал, но хорошо понимает, почему.

"Я был удивлен, найдя письмо. Это место обычно используется для хранения старых игл и катушек для хлопковой машины. Кто бы ни владел машиной до антикварного магазина, очевидно, испытывал к ней сентиментальность и хотел, чтобы ее история была с ней, поэтому оставил письмо в самом безопасном месте", — сказал Седдон.

Седдон признался, что его дочь была также была поражена этим посланием. И теперь они колеблются, стоит ли превращать ее в произведение искусства или нет.

"Я не хочу разбирать что-то, что находится в хорошем состоянии. Я был рад, когда нашел швейную машинку, потому что у меня была идея для нового произведения искусства, но когда я нашел письмо и прочитал историю и человеческую связь с ним, это заставило меня сомневаться", — сказал мужчина.

Поскольку швейные машинки Singer 1885 года продавались сотни раз на маркетплейсе eBay, мужчина размышляет о том, чтобы передать эту машинку дальше.

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