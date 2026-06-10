Історія з минулого: чоловік купив стару швейну машинку та знайшов у ній несподівану річ (фото)

У Британії Пол Седдон та його донька розібрали стару швейну машинку, яку чоловік придбав у місцевому антикварному магазині, але вони й гадки не мали про сюрприз, який чекатиме на них усередині прилада.

Седдон та його донька створюють асамбляжні витвори мистецтва зі старих предметів, як, наприклад швейна машинка, пише видання Newsweek.

Донька Седдона живе з бульозним епідермолізом — рідкісним генетичним захворюванням, яке призводить до надзвичайної крихкості шкіри та слизових оболонок. Навіть найменше тертя чи незначна травма може спричинити болючі пухирі та розриви шкіри.

Чоловік розповів, що створення витворів, їх просування та продаж допомагають його донці відчути впевненість у собі.

"Я купив швейну машинку в невеликому антикварному магазині у Фелстеді з ідеєю використати дерев’яну основу як раму, що я вже робив раніше. Зазвичай я купую зламані машини, у яких відсутні деталі", — сказав він.

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Але, коли чоловік відкрив нижню частину швейної машинки, він побачив лист, який пролив світло на її історію.

Чоловік знайшов у середині швейної машинки Singer лист Фото: Скріншот

Ось, що там було написано.

"Цю швейну машинку Singer було виготовлено в 1885 році. Це можна підтвердити за реєстраційним номером 6835495. Швейна машинка належала Емі Луїзі Даттон. Емі народилася в 1891 році в Едмонтоні, що у північному Лондоні. Вона вийшла заміж за Стенлі Е. Даттона в 1922 році. Можна лише здогадуватися про те, скільки речей Емі виготовила на своїй швейній машинці у своєму маленькому будинку. Машинку використовували для виготовлення вітальних гірлянд, які розвішували від будинку до будинку на честь закінчення Другої світової війни. Емі була доброю, повненькою жінкою, яка завжди носила квітчастий фартух", — йшлося у листі.

Така знахідка застала чоловіка зненацька. Він не має уявлення, хто його написав, але добре розуміє, чому.

"Я був здивований, знайшовши листа. Це місце зазвичай використовується для зберігання старих голок та котушок для бавовняної машини. Хто б не володів машиною до антикварного магазину, очевидно, відчував до неї сентиментальність і хотів, щоб її історія була з нею, тому залишив листа в найбезпечнішому місці", — сказав Седдон.

Седдон зізнався, що його донька була також була вражена цим посланням. Тож тепер вони вагаються, чи варто перетворювати її на витвір мистецтва, чи ні.

"Я не хочу розбирати щось, що знаходиться в хорошому стані. Я був радий, коли знайшов швейну машинку, бо в мене була ідея для нового витвору мистецтва, але коли я знайшов листа та прочитав історію та людський зв’язок з ним, це змусило мене сумніватися", — сказав чоловік.

Оскільки швейні машинки Singer 1885 року продавалися сотні разів на маркетплейсі eBay, чоловік розмірковує про те, щоб передати цю машинку далі.

Нагадаємо, що мешканка Британії розповідає, що перевіряла підвал нещодавно придбаного будинку 1923 року і помітила в стіні "дивну тінь". Коли вона вирішила перевірити здогадку, то побачений артефакт уразив її.

Також Фокус розповідав про те, як господарів чекав "сюрприз" у 150-річному будинку. Нові власники помешкання не могли повірити своїм очам, коли побачили старі шпалери.