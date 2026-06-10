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Путешествие не за все деньги: 10 городов в мире с самыми дешевыми 5-звездочными отелями

Где самые дешевые 5-звездочные отели
Сарагоса в Испании | Фото: Из открытых источников

Многие туристы мечтают побывать в известных уголках мира, а также провести время в роскошных отелях с лучшими условиями проживания. Оказывается, что это вполне реально, а отдых можно получить по сравнительно доступной цене.

Об этом пишет The Guardian.

Новое исследование в 2026 году провела онлайн-платформа Hotels.com, которая определила десять самых дешевых пятизвездочных направлений в мире.

Первое место в этом рейтинге занял город Нячанг во Вьетнаме, где средняя стоимость проживания в пятизвездочном отеле составляет 70 фунтов стерлингов, а это около 4 171 гривен.

Пляж в городе Нячанг во Вьетнаме
Отдых во Вьетнаме
Фото: Из открытых источников

Также в исследовании говорится, что оптимальным вариантом для получения выгодных предложений класса люкс является бронирование за неделю до заезда, а самыми выгодными предложениями являются вечера воскресенья.

10 городов мира, где самые дешевые пятизвездочные отели

  1. Нячанг, Вьетнам: 70 фунтов стерлингов (около 4 171 гривен).
  2. Сарагоса, Испания — 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривен).
  3. Вроцлав, Польша — 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривен).
  4. Тирана, Албания — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен).
  5. Рига, Латвия — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен).
  6. Загреб, Хорватия — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен).
  7. София, Болгария — 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривен).
  8. Ираклион (Крит), Греция — 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривен).
  9. Таллинн, Эстония — 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривен).
  10. Санто-Доминго, Доминиканская Республика — 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривен).
Отпуск во Франции
Путешествие во Францию
Фото: из открытых источников

Кроме того, в исследовании говорится, что в некоторых городах падают цены на проживание в пятизвездочных отелях. Наибольшее снижение цен наблюдают во французском Луаре (32%), а далее в канадском Эдмонтоне (31%), Сент-Томасе на Виргинских островах в США (30%), немецком Дортмунде (21%) и итальянском Турине (21%).

Відео дня
Отпуск в Германии
Путешествие в Германию
Фото: Из открытых источников

Напомним, что блогер, который в прошлом году незаконно высадился на одном из самых ограниченных островов в мире, рассказал, что там увидел.

Также Фокус писал, что случайность помогла покорителю Эвереста выжить.