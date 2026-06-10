Путешествие не за все деньги: 10 городов в мире с самыми дешевыми 5-звездочными отелями

Многие туристы мечтают побывать в известных уголках мира, а также провести время в роскошных отелях с лучшими условиями проживания. Оказывается, что это вполне реально, а отдых можно получить по сравнительно доступной цене.

Об этом пишет The Guardian.

Новое исследование в 2026 году провела онлайн-платформа Hotels.com, которая определила десять самых дешевых пятизвездочных направлений в мире.

Первое место в этом рейтинге занял город Нячанг во Вьетнаме, где средняя стоимость проживания в пятизвездочном отеле составляет 70 фунтов стерлингов, а это около 4 171 гривен.

Отдых во Вьетнаме Фото: Из открытых источников

Также в исследовании говорится, что оптимальным вариантом для получения выгодных предложений класса люкс является бронирование за неделю до заезда, а самыми выгодными предложениями являются вечера воскресенья.

10 городов мира, где самые дешевые пятизвездочные отели

Нячанг, Вьетнам: 70 фунтов стерлингов (около 4 171 гривен). Сарагоса, Испания — 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривен). Вроцлав, Польша — 120 фунтов стерлингов (около 7 151 гривен). Тирана, Албания — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен). Рига, Латвия — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен). Загреб, Хорватия — 130 фунтов стерлингов (около 7 747 гривен). София, Болгария — 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривен). Ираклион (Крит), Греция — 135 фунтов стерлингов (около 8 045 гривен). Таллинн, Эстония — 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривен). Санто-Доминго, Доминиканская Республика — 140 фунтов стерлингов (около 8 343 гривен).

Путешествие во Францию Фото: из открытых источников

Кроме того, в исследовании говорится, что в некоторых городах падают цены на проживание в пятизвездочных отелях. Наибольшее снижение цен наблюдают во французском Луаре (32%), а далее в канадском Эдмонтоне (31%), Сент-Томасе на Виргинских островах в США (30%), немецком Дортмунде (21%) и итальянском Турине (21%).

Відео дня

Путешествие в Германию Фото: Из открытых источников

Напомним, что блогер, который в прошлом году незаконно высадился на одном из самых ограниченных островов в мире, рассказал, что там увидел.

Также Фокус писал, что случайность помогла покорителю Эвереста выжить.