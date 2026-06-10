Подорож не за всі гроші: 10 міст у світі з найдешевшими 5-зірковими готелями
Багато туристів мріють побувати у відомих куточках світу, а також провести час в розкішних готелях з кращими умовами проживання. Виявляється, що це цілком реально, а відпочинок можна отримати за порівняно доступною ціною.
Про це пише The Guardian.
Нове дослідження у 2026 році провела онлайн-платформи Hotels.com, яка визначила десять найдешевших п’ятизіркових напрямків у світі.
Перше місце у цьому рейтингу посіло місто Нячанг у В’єтнамі, де середня вартість проживання в п’ятизірковому готелі становить 70 фунтів стерлінгів, а це близько 4 171 гривень.
Також у дослідженні йдеться, що оптимальним варіантом для отримання вигідних пропозицій класу люкс є бронювання за тиждень до заїзду, а найвигіднішими пропозиціями є вечори неділі.
10 міст світу, де найдешевші п'ятизіркові готелі
- Нячанг, В’єтнам: 70 фунтів стерлінгів (близько 4 171 гривень).
- Сарагоса, Іспанія — 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень).
- Вроцлав, Польща — 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень).
- Тирана, Албанія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень).
- Рига, Латвія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень).
- Загреб, Хорватія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень).
- Софія, Болгарія — 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень).
- Іракліон (Крит), Греція — 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень).
- Таллінн, Естонія — 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень).
- Санто-Домінго, Домініканська Республіка — 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень).
Крім того, у дослідженні йдеться, що в деяких містах падають ціни на проживання в п’ятизіркових готелях. Найбільше зниження цін спостерігають у французькому Луарі (32%), а далі у канадському Едмонтоні (31%), Сент-Томасі на Віргінських островах у США (30%), німецькому Дортмунді (21%) та італійському Турині (21%).
Нагадаємо, що блогер, який минулого року незаконно висадився на одному з найбільш обмежених островів у світі, розповів, що там побачив.
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