Подорож не за всі гроші: 10 міст у світі з найдешевшими 5-зірковими готелями

Багато туристів мріють побувати у відомих куточках світу, а також провести час в розкішних готелях з кращими умовами проживання. Виявляється, що це цілком реально, а відпочинок можна отримати за порівняно доступною ціною.

Про це пише The Guardian.

Нове дослідження у 2026 році провела онлайн-платформи Hotels.com, яка визначила десять найдешевших п’ятизіркових напрямків у світі.

Перше місце у цьому рейтингу посіло місто Нячанг у В’єтнамі, де середня вартість проживання в п’ятизірковому готелі становить 70 фунтів стерлінгів, а це близько 4 171 гривень.

Відпочинок у В'єтнамі Фото: З відкритих джерел

Також у дослідженні йдеться, що оптимальним варіантом для отримання вигідних пропозицій класу люкс є бронювання за тиждень до заїзду, а найвигіднішими пропозиціями є вечори неділі.

10 міст світу, де найдешевші п'ятизіркові готелі

Нячанг, В’єтнам: 70 фунтів стерлінгів (близько 4 171 гривень). Сарагоса, Іспанія — 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень). Вроцлав, Польща — 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень). Тирана, Албанія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Рига, Латвія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Загреб, Хорватія — 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Софія, Болгарія — 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень). Іракліон (Крит), Греція — 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень). Таллінн, Естонія — 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень). Санто-Домінго, Домініканська Республіка — 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень).

Подорож до Франції Фото: з відкритих джерел

Крім того, у дослідженні йдеться, що в деяких містах падають ціни на проживання в п’ятизіркових готелях. Найбільше зниження цін спостерігають у французькому Луарі (32%), а далі у канадському Едмонтоні (31%), Сент-Томасі на Віргінських островах у США (30%), німецькому Дортмунді (21%) та італійському Турині (21%).

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Подорож до Німеччини Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, що блогер, який минулого року незаконно висадився на одному з найбільш обмежених островів у світі, розповів, що там побачив.

Також Фокус писав, що випадковість допомогла підкорювачу Евереста вижити.