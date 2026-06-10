"Почему она злится": горилла глубоко задумался после ссоры со своей партнершей (видео)

Видео из зоопарка Хигасияма в Японии с 13-летним самцом гориллы Кийомаса, который является сыном известного красавца-гориллы Шабани, стало вирусным в социальных сетях из-за глубокого и "задумчивого" вида животного.

Ролик был снят посетителями сразу после ссоры Кийомасы с его партнершей. Его "человеческое" эмоциональное выражение лица и поза после конфликта вызвали волну шуток среди пользователей, пишет The Economic Times.

Горилла Киемаса из зоопарка Хигасияма

На видео видно, как он глубоко задумался после ссоры. Кийомаса сидит один на бетонной лестнице, будто погруженный в свои мысли. Особенно увлекательным видео делает серия жестов, похожих на человеческие. В разные моменты Кийомаса кладет подбородок на руку в позе, поразительно похожей на позу философа, который размышляет над важнейшими жизненными вопросами. Затем он складывает лапы вместе, чешет голову и смотрит вдаль, что заставило многих зрителей пошутить, что он снова прокручивает в воображении спор.

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Реакция соцсети на гориллу Киёмасу

Видео быстро вызвало шквал реакций в сети, пользователи проецировали задумчивую реакцию гориллы так:

"О-о, с этой позой руки на подбородке он вот-вот напишет философскую книгу. Он, должно быть, прокручивает весь этот спор в голове: Почему она злится? Что я вообще сказал не так? "Мыслитель" Родена наконец-то нашел свое истинное вдохновение".

"Они гораздо глубже, чем мы думаем. Все животные такие, и, вероятно, растения тоже".

"Это версия драки из "Истории брака" в стиле гориллы. Он сидит и переигрывает каждое слово, пока она уже двинулась дальше".

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