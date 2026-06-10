"Почему она злится": горилла глубоко задумался после ссоры со своей партнершей (видео)
Видео из зоопарка Хигасияма в Японии с 13-летним самцом гориллы Кийомаса, который является сыном известного красавца-гориллы Шабани, стало вирусным в социальных сетях из-за глубокого и "задумчивого" вида животного.
Ролик был снят посетителями сразу после ссоры Кийомасы с его партнершей. Его "человеческое" эмоциональное выражение лица и поза после конфликта вызвали волну шуток среди пользователей, пишет The Economic Times.
На видео видно, как он глубоко задумался после ссоры. Кийомаса сидит один на бетонной лестнице, будто погруженный в свои мысли. Особенно увлекательным видео делает серия жестов, похожих на человеческие. В разные моменты Кийомаса кладет подбородок на руку в позе, поразительно похожей на позу философа, который размышляет над важнейшими жизненными вопросами. Затем он складывает лапы вместе, чешет голову и смотрит вдаль, что заставило многих зрителей пошутить, что он снова прокручивает в воображении спор.
Реакция соцсети на гориллу Киёмасу
Видео быстро вызвало шквал реакций в сети, пользователи проецировали задумчивую реакцию гориллы так:
- "О-о, с этой позой руки на подбородке он вот-вот напишет философскую книгу. Он, должно быть, прокручивает весь этот спор в голове: Почему она злится? Что я вообще сказал не так? "Мыслитель" Родена наконец-то нашел свое истинное вдохновение".
- "Они гораздо глубже, чем мы думаем. Все животные такие, и, вероятно, растения тоже".
- "Это версия драки из "Истории брака" в стиле гориллы. Он сидит и переигрывает каждое слово, пока она уже двинулась дальше".
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