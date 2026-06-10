"Чому вона злиться": горила глибоко задумався після сварки зі своєю партнеркою (відео)

Відео з зоопарку Хігасіяма в Японії з 13-річним самцем горили Кійомаса, що є сином відомого красеня-горили Шабані, стало вірусним у соціальних мережах через глибокий та "задумливий" вигляд тварини.

Ролик був знятий відвідувачами одразу після сварки Кійомаси з його партнеркою. Його "людський" емоційний вираз обличчя та поза після конфлікту викликали хвилю жартів серед користувачів, пише The Economic Times.

Горила Кійомаса із зоопарку Хігасіяма

На відео видно, як він глибоко задумався після сварки. Кійомаса сидить сам на бетонних сходах, ніби заглиблений у свої думки. Особливо захопливим відео робить серія жестів, що схожі на людські. У різні моменти Кійомаса кладе підборіддя на руку в позі, разюче схожій на позу філософа, який розмірковує над найважливішими життєвими питаннями. Потім він складає лапи разом, чухає голову та дивиться вдалину, що змусило багатьох глядачів пожартувати, що він знову прокручує в уяві суперечку.

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Реакція соцмережі на горилу Кійомасу

Відео швидко викликало шквал реакцій в мережі, користувачі проектували задумливу реакцію горили так:

"О-о, з цією позою руки на підборідді він ось-ось напише філософську книгу. Він, мабуть, прокручує всю цю суперечку в голові: Чому вона злиться? Що я взагалі сказав не так? "Мислитель" Родена нарешті знайшов своє справжнє натхнення".

"Вони набагато глибші, ніж ми думаємо. Усі тварини такі, і, ймовірно, рослини також".

"Це версія бійки з "Історії шлюбу" в стилі горили. Він сидить і переграє кожне слово, поки вона вже рушила далі".

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