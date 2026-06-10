Жена сообщила мужу, что разводится с ним: его реакция шокировала (видео)

В США мужчина был настолько возмущен заявлением о разводе которую подала его жена, сел в экскаватор и начал сносить их дом, в котором все еще оставались его жена и две дочери.

Когда жена 48-летнего Эрика Пьерв сообщила ему, что их брак закончился, а она подала на развод, то не ожидала положительной реакции, но и не думала, что он буквально снесет их дом, пишет Oddity Central.

Мужчина снес семейный дом в США

Супружеский конфликт произошел в округе Батлер, штат Пенсильвания. Мужчина вышел из-под контроля настолько, что использовал экскаватором, чтобы частично снести собственный дом, услышав, что его жена хочет с ним развестись. По данным СМИ, он принял такое решение после ночи пьянки.

На второй день он начал угрожать жене, что снесет их дом.

"Если все кончится, я снесу дом", — сказал 48-летний мужчина, который залез в экскаватор и начал сносить дом.

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В это время его жена, муж и две дочери все еще были в доме, когда он уезжал на строительной технике, а звуки сноса можно было услышать далеко от дома. Поэтому женщина позвонила в службу 911. К счастью, она и дети не пострадали.

После того, как Пьервша разрушил заднюю часть дома, он якобы зашел внутрь, взял свою спортивную сумку и уехал в город, где его задержала полиция и взяла под стражу.

Ему предъявлено несколько обвинений, в частности в причинении разрушения дома, создании опасности и нарушении общественного порядка.

Хотя повреждения, нанесенные дому, не выглядят непоправимыми, следователи сообщили журналистам, что структурные повреждения настолько серьезны, что из соображений безопасности, вероятно, придется снести все помещение.

Издание отмечает, что не часто люди во время развода разрушают собственные дома только потому, что их брак распался.

Напомним, что жительница США разорвала отношения с собственной сестрой из-за ее чрезмерного желания помочь родственнице. Женщина признается, что сестринские советы и постоянные разговоры на эту тему заставили ее прекратить общение.

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