Дружина повідомила чоловіку, що розлучається з ним: його реакція шокувала (відео)

У США чоловік був настільки обурений заявою про розлучення яку подала його дружина, сів в екскаватор і почав зносити їхній будинок, в якому все ще залишалися його дружина та дві доньки.

Коли дружина 48-річного Еріка П'єрвши повідомила йому, що їхній шлюб закінчився, а вона подала на розлучення, то не очікувала позитивної реакції, але й не думала, що він буквально знесе їхній будинок, пише Oddity Central.

Чоловік зніс сімейний будинок у США

Подружній конфлікт стався в окрузі Батлер, штат Пенсільванія. Чоловік вийшов з-під контролю настільки, що використав екскаватором, щоб частково знести власний будинок, почувши, що його дружина хоче з ним розлучитися. За даними ЗМІ, він ухвалив таке рішення після ночі пиятики.

На другий день він почав погрожувати дружині, що знесе їх дім.

"Якщо все скінчиться, я знесу будинок", — сказав 48-річний чоловік, який заліз в екскаватор і почав зносити дім.

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У цей час його дружина чоловіка та дві доньки все ще були в будинку, коли він вірвався на будівельній техніці, а звуки знесення можна було почути далеко від дому. Тому жінка подзвонила до служби 911. На щастя, вона та діти не постраждали.

Після того, як П'єрвша зруйнував задню частину будинку, він нібито зайшов всередину, взяв свою спортивну сумку та поїхав до міста, де його затримала поліція та взяла під варту.

Йому висунуто кілька звинувачень, зокрема у спричиненні руйнування будинку, створенні небезпеки та порушенні громадського порядку.

Хоча пошкодження, завдані будинку, не виглядають непоправними, слідчі повідомили журналістам, що структурні пошкодження настільки серйозні, що з міркувань безпеки, ймовірно, доведеться знести все приміщення.

Видання наголошує, що не часто люди під час розлучення руйнують власні будинки лише тому, що їхній шлюб розпався.

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