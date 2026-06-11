Желтая кожа и парализованные руки: сплошное тату обернулось кошмаром для музыканта (фото)

Рэпер Machine Gun Kelly рассказал, как татуировка с надписью "blackout" на груди привела к ужасным побочным эффектам, в частности к невозможности двигать определенными частями тела.

Музыкант рассказал о своей татуировке на теле с эффектом затмения. Американский рэпер, настоящее имя которого Колсон Бейкер, имеет огромное тату на груди и руках, которое полностью выполнено черными чернилами, за исключением нескольких мест, где видны его предыдущие рисунки под ним. Об этом он рассказал в интервью Billboard Canada.

По его словам, он сначала был доволен своим смелым новым видом, но затем столкнулся с некоторыми тревожными побочными эффектами.

Рэпер Machine Gun Kelly Фото: Скриншот

"После первой недели была поражены мои лимфатические узлы вокруг подмышек и плеч, и мне стало очень плохо. Моя кожа пожелтела, я не мог спать. Я перестал двигать определенными частями верхней части тела", — рассказал музыкант.

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Он также рассказал, что побудило его вообще сделать татуировку. По его словам, первое тату выполненное чернилами воз сделал в феврале 2024 года.

Рэпер Machine Gun Kelly Фото: Скриншот

36-летний отец двоих детей разработал свою татуировку со сплошными черными чернилами так, чтобы открытые участки символизировали будто на груди есть крест.

Его тату-мастер, Рокс рассказала, что MGK прошел "духовную консультацию" перед тем, как сделать татуировку. Музыкант сказал ей, что его старые татуировки больше не резонируют с ним, поскольку они были "хаотичными". Она также сказала изданию, что он был "самым сложным клиентом", который у нее когда-либо был.

Напомним, что самая татуированная женщина Австралии, 31-летняя Эмбер Люк преодолела полмира, чтобы сделать модификации тела, которые являются незаконными в ее стране. В испанской Барселоне ей сделали прорезь в ухе, а под кожу на руке установили силиконовый боди-мод.

Также Фокус писал, что девушка из Германии по имени Люси Краса начала татуировки с 10 лет. Останавливаться на достигнутом она не собирается, несмотря на резкое недовольство семьи.