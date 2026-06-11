Жовта шкіра та паралізовані руки: суцільне тату обернулося кошмаром для музиканта (фото)

Репер Machine Gun Kelly розповів, як татуювання з написом "blackout" на грудях призвело до жахливих побічних ефектів, зокрема до неможливості рухати певними частинами тіла.

Музикант розповів про своє татуювання на тілі з ефектом затемнення. Американський репер, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, має величезне тату на грудях і руках, яке повністю виконане чорним чорнилом, за винятком кількох місць, де видно його попередні малюнки під ним. Про це він розповів в інтерв'ю Billboard Canada.

За його словами, він спочатку був задоволений своїм сміливим новим виглядом, але потім зіткнувся з деякими тривожними побічними ефектами.

Репер Machine Gun Kelly Фото: Скриншот

"Після першого тижня була вражені мої лімфатичні вузли навколо пахв і плечей, і мені стало дуже погано. Моя шкіра пожовтіла, я не міг спати. Я перестав рухати певними частинами верхньої частини тіла", — розповів музикант.

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Він також розповів, що спонукало його взагалі зробити татуювання. За його словами, перше тату виконане чорнилом віз зробив у лютому 2024 року.

Репер Machine Gun Kelly Фото: Скріншот

36-річний батько двох дітей розробив своє татуювання із суцільним чорним чорнилом так, щоб відкриті ділянки символізували ніби на грудях є хрест.

Його тату-майстер, Рокс розповіла, що MGK пройшов "духовну консультацію" перед тим, як зробити татуювання. Музикант сказав їй, що його старі татуювання більше не резонують з ним, оскільки вони були "хаотичними". Вона також сказала виданню, що він був "найскладнішим клієнтом", який у неї коли-небудь був.

Нагадаємо, що найбільш татуйована жінка Австралії, 31-річна Ембер Люк подолала півсвіту, щоб зробити модифікації тіла, які є незаконними в її країні. У іспанській Барселоні їй зробили проріз у вусі, а під шкіру на руці встановили силіконовий боді-мод.

Також Фокус писав, що дівчина з Німеччини на ім'я Люсі Краса почала татуювання з 10 років. Спинятися на досягнутому вона не збирається, попри різке невдоволення сім'ї.