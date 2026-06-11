Студентка потеряла кошелек, а нашли его спустя 43 года: женщина была потрясена его содержимым (фото)

Женщина, у которой пропал кошелек, когда она была студенткой, думала, что больше никогда его не увидит, но спустя 43 года пришло самое неожиданное сообщение о том, что его нашли.

История произошла во время учебы в Университете Восточного Вашингтона в 1983 году. Женщина под ником Disastrous787 на Reddit Society была разочарована, узнав, что у нее украли кошелек. Сегодня ей 61 год, и она решила рассказать об этом изданию Newsweek.

Кошелек с документами пропал, когда студентка оставила свои вещи без присмотра на несколько минут, чтобы сходить в туалет. Когда она вернулась к своему столу, то заметила, что ее рюкзак открыт, а кошелька там нет. Она не могла поверить, что произошла кража.

"В EWU было так, что никто не закрывал двери машин на время занятий. Мне никогда не приходило в голову не оставить кошелек в кабинете в научном корпусе, пока я ходила в туалет. Я искала его по всей комнате, думая, что он как-то выпал, потому что, конечно, никто бы ничего не украл", — рассказала она.

Відео дня

Женщина вспомнила, что ей тогда было всего 18 лет, поэтому в кошельке было много наличных, ведь у неё тогда не было кредитных карт. Ей также пришлось заменить удостоверение личности. После кражи она продолжала искать кошелек в течение следующих недель на всякий случай, если он появится. Но этого так и не произошло.

Кошелек студентки нашли спустя 43 года Фото: Скриншот

Поэтому она уже не надеялась когда-нибудь увидеть этот кошелек или его содержимое. Но спустя 43 года она получила сообщение в Facebook, в котором говорилось, что городской садовник нашел его, кося траву спустя четыре десятилетия. В сообщении была фотография кошелька с ее удостоверением личности, которое осталось целым. Все это время она думала, что он исчез навсегда. Также на фото видно, что деньги тоже никто не забрал.

"Все это так удивительно, что я до сих пор смеюсь, когда вижу эту фотографию. То, что два удостоверения личности уцелели и что кошелек был там все это время, просто невероятно", — сказала она Newsweek.

Кроме того, мужчина, который его нашел, спросил у женщины, хочет ли она, чтобы ей вернули кошелек, но она не видела в этом необходимости. Ведь женщина задумалась и спросила себя: что бы она делала с 43-летним кожаным кошельком и просроченными картами?

"Этого снимка достаточно, чтобы напомнить мне о школьных годах и некоторых людях, которых я тогда знала. А воспоминание о фотографии водительского удостоверения с перевернутой стороной было забавным", — пошутила она.

Об этой истории вместе с фотографией старого кошелька она рассказала в социальной сети Reddit. В комментариях пользователи не могли поверить, что это действительно произошло в её жизни. Пост собрал более 17 000 реакций и более 200 комментариев.

Напомним, что одна американка летела по делам и в кармане сиденья напротив нашла записку, написанную ребенком. Ее содержание тронуло женщину и пользователей сети своей теплотой и искренностью.

Кроме того, стюардесса обнаружила "отвратительный" сюрприз от пассажира. Сотрудница одной из авиакомпаний Лианна Кой рассказала о "отвратительной находке" после очередного рейса, когда случайно осмотрела пол, где сидели пассажиры.