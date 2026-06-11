Студентка загубила гаманець, а знайшли його через 43 роки: жінка була шокована вмістом (фото)

Жінка у якої зник гаманець, коли вона була студенткою, думала, що більше ніколи його не побачить, але через 43 роки прийшло найнесподіване повідомлення, що його знайдено.

Історія трапилася під час навчання в університеті Східного Вашингтона в 1983 році. Жінка під нікнеймом Disastrous787 на Reddit Society, була розчаровна дізнавшись, що її гаманець вкрали. Сьогодні їй 61 рік, і вона вирішила розповісти про це виданню Newsweek.

Гаманець з документами зник, коли студентка залишила свої речі без нагляду на кілька хвилин, щоб скористатися туалетом. Коли вона повернулася до свого столу, то помітила, що її рюкзак відкритий, а гаманця там немає. Вона не могла повірити, що сталася крадіжка.

"EWU був таким місцем, де ніхто не замикав двері машин під час занять. Мені ніколи не спадало на думку не залишити гаманець у кабінеті в науковому корпусі, поки я ходила до туалету. Я шукала його по всій кімнаті, думаючи, що він якось випав, бо, звісно, ​​ніхто нічого не вкрав би", — розповіла вона.

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Жінка пригадала, що їй на той час було лише 18 років, тож в гаманці було багато грошей, адже в неї тоді не було жодних кредитних карток. Також їй довелося замінити посвідчення особи. Після викрадення вона продовжувала шукати гаманець протягом наступних тижнів про всяк випадок, якщо він з’явиться. Але цього так і не сталося.

Гаманець студентки знайшли через 43 роки Фото: Скріншот

Тож вона вже ніколи не очікувала знову побачити той гаманець чи його вміст. Але через 43 роки отримала повідомлення у Facebook, де йшлося, що міський садівник знайшов його, косячи траву через чотири десятиліття. У повідомленні було фото гаманця з її посвідченням особи, що залишилося цілим. Весь цей час вона думала, що він зник назавжди. Також на фото помітно, що гроші теж ніхто не забрав.

"Все це так дивно, що я досі сміюся, коли бачу це фото. Те, що два посвідчення особи вціліли, і що гаманець був там весь цей час, неймовірно", — сказала вона Newsweek.

Також чоловік, який знайшов його, запитав у жінки, чи хоче вона, щоб їй повернули гаманець, але вона не бачила в цьому потреби. Адже жінка подумала і спитала себе, що б вона робила з 43-річним шкіряним гаманцем та простроченими картками?

"Цього зображення достатньо, щоб нагадати мені шкільні роки та деяких людей, яких я тоді знала. А спогад про фотографію водійського посвідчення з перевернутим боком було кумедним", – пожартувала вона.

Про цю історію разом із фотографією старого гаманця вона розповіла у соцмережі Reddit. У коментарях користувачі не могли повірити, що це справді сталося у її житті. Допис зібрав понад 17 000 реакцій і понад 200 коментарів.

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