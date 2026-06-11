28 гектаров мусора: как выглядит самая высокая в мире мусорная гора (видео)

Свалка Газипур, расположенная недалеко от Дели в Индии, занимает площадь почти 28 гектаров, что превышает размер более 50 футбольных полей. Ее высота почти такая же, как у знаменитого Тадж-Махала.

Несмотря на все обещания местных властей уменьшить ущерб, наносимый свалкой Газипур, никто не смог сдержать его рост. Ведь Дели ежедневно производит более 11 000 тонн мусора, значительная часть которого попадает сюда, пишет Oddity Central.

Свалка Газипур: что известно

Мусорная гора Дели была основана в 1984 году на окраине Газипура, в восточном районе Дели. Свалка Газипур достигла своей максимальной вместимости в 2002 году, но с тех пор она выросла в целую гору высотой до 72 метров. Это уже одна из крупнейших свалок в мире, но она продолжает ежедневно принимать сотни тонн мусора из Дели, и ожидается, что будет расти еще больше. Свалка Газипур, состоящая из более чем 14 миллионов метрических тонн отходов, уже давно является бедствием для миллионов людей, которые называют Дели своим домом.

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Зловоние, исходящее от него, почти невыносимо, особенно летом, регулярно возникают пожары, окутывающие окрестности густым токсичным дымом, а его извилистые склоны иногда обрушиваются, погребая людей и транспортные средства под миллионами тонн мусора.

"Я только наблюдал, как она разрастается, все правительства обещали решить эту проблему, но ничего не делают", — рассказал 71-летний Ибрагим Хан, житель колонии Мулла.

В сентябре 2017 года обрушилось более 50 миллионов тонн мусора. В результате обрушения мусора заживо были погребены десятки людей и автомобилей. А в апреле 2024 года на свалке вспыхнул крупный пожар, в результате которого образовался густой дым, вызвавший значительные проблемы со здоровьем и дыханием в окрестностях.

Свалка Газипур

Издалека над Дели свалка Газипур выглядит как естественный холм, но стоит подойти к ней поближе, как один только запах раскрывает её истинное происхождение. Этот "Мусорный Эверест" может выглядеть впечатляющим своими размерами, но проблемы, которые он создает для окружающей среды и местного населения, — это катастрофа.

Напомним, что британский блогер и сотрудник компании по вывозу мусора, известный как The No1 Binman, рассказывает об изменениях в правилах вывоза бытовых отходов. По его словам, из-за одной ошибки мусороуборочники могут отказаться забирать ваш мусор.

Ранее "Фокус" рассказывал о курьезном случае сортировки отходов. Американская пара обнаружила возле дома кучу разбросанного мусора, а когда они посмотрели запись с камеры, то не смогли сдержать смеха.