28 гектарів з відходами: як виглядає найвища у світі сміттєва гора (відео)

Сміттєзвалище Газіпур, що неподалік Делі в Індії, займає площу майже близько 28 гектарів, або понад 50 футбольних полів. Воно майже таке ж високе, як культовий Тадж-Махал.

Попри всі обіцянки місцевої влади зменшити шкоду, завдану звалищем Газіпур, ніхто не зміг стримати його зростання. Адже Делі щодня виробляє понад 11 000 тонн сміття, значна частина якого потрапляє сюди, пише Oddity Central.

Сміттєзвалище Газіпур: що відомо

Сміттєва гора Делі заснована в 1984 році на околиці Газіпура, у східному районі Делі. Звалище Газіпур досягло своєї максимальної потужності в 2002 році, але з того часу воно виросло у цілу гору заввишки до 72 метрів. Це вже одне з найбільших звалищ у світі, але воно продовжує щодня отримувати сотні тонн сміття з Делі, і очікується, що зростатиме ще більше. Звалище Газіпур, що складається з понад 14 мільйонів метричних тонн відходів, вже давно є лихом для мільйонів людей, які називають Делі своїм домом.

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Сморід, який воно випромінює, майже нестерпний, особливо влітку, регулярно спалахують пожежі, охоплюючи навколишню територію густим токсичним димом, а його звивисті схили іноді обвалюються, поховуючи людей і транспортні засоби під мільйонами тонн сміття.

"Я лише бачив, як воно росте, всі уряди обіцяли вирішити цю проблему, але нічого не роблять", — розповів мешканець колонії Мулла 71-річний Ібрагім Хан.

У вересні 2017 року понад 50 мільйонів тонн сміття завалилося. Під час обвалу сміття живцем поховано десятки людей та автомобілів. А у квітні 2024 року на сміттєзвалищі спалахнула велика пожежа, внаслідок якої утворився густий дим, що спричинив значні проблеми зі здоров'ям та диханням у навколишньому районі.

Сміттєзвалище Газіпур

Здалеку над Делі звалище Газіпур виглядає як природний пагорб, але коли наблизитися до нього, один лише запах розкриває його справжнє походження. Цей "Сміттєвий Еверест" може виглядати вражаючим своїми розмірами, але проблеми, які він спричиняє для навколишнього середовища та місцевого населення, – це катастрофа.

Нагадаємо, що британський блогер і працівник компанії з вивозу сміття, відомий як The No1 Binman, розповідає про зміни в правил вивезення побутових відходів. За його словами, через одну помилку сміттярі можуть відмовитися забирати ваше сміття.

Раніше Фокус розповідав про курйозний випадок сортування відходів. Американська пара виявила біля будинку купу розсипаного сміття, а к вони переглянули запис з камери, то не змогли втримати сміху.