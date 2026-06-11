Опасно даже в небольших количествах: что нельзя давать кошкам

Некоторые привычные для людей продукты, которые мы используем каждый день, могут быть опасны для домашних питомцев. Особенно для кошек, ведь их организм очень чувствителен к некоторым веществам.

Очень опасны для домашних питомцев лук и чеснок, которые могут вызвать серьезные проблемы даже при употреблении небольших порций. Об этом говорится на канале "Cats" в YouTube.

Что нельзя давать кошкам даже в небольших количествах

Почему лук и чеснок опасны для кошек

Эксперты объясняют, что растения семейства луковых токсичны для кошек. Даже небольшое количество этих продуктов может оказать негативное влияние на их организм.

"У кошек может развиться гемолитическая анемия даже после употребления довольно небольшого количества этих представителей семейства луковых", — отметила эксперт.

Гемолитическая анемия — опасное состояние, при котором происходит разрушение эритроцитов. Из-за этого организм животного может испытывать дефицит кислорода, что негативно сказывается на самочувствии и здоровье кошки.

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В то же время многие хозяева считают, что небольшое количество лука не нанесет вреда коту. Однако эксперты предупреждают о риске даже при относительно небольших дозах.

"Чтобы возникли такие вредные последствия, кошка должна съесть примерно пять граммов лука на пять килограммов веса", — пояснила эксперт.

Поэтому владельцам следует следить за тем, что ест животное, и не допускать попадания лука в миску кота.

Сушеный лук и чесночный порошок: опасны ли они для кошек

Кроме того, особую опасность для кошек представляют продукты, изготовленные на их основе. Они могут быть ещё более токсичными для животных из-за высокой концентрации веществ

По словам эксперта, владельцам следует внимательно относиться к составу готовых продуктов и приправ.

Напомним, что "Фокус" писал о том, как Стамбул стал всемирной столицей кошек. По словам исследователя Марселя Гейнена и гида Джеффа Боугла, кошки являются символом города, олицетворяя благополучие, уважение и преданность для всех местных жителей.

Кроме того, мы писали о том, как котик отреагировал на первую прогулку. Запечатленная реакция пушистика на выход "в люди" вызвала в сети целый поток саркастических и забавных комментариев.