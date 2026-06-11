Небезпечно навіть у малих дозах: що не можна давати їсти котам

Деякі звичні для людей продукти, які ми використовуємо щодня, можуть бути небезпечними для домашніх улюбленців. Особливо для котів, адже їхній організм дуже чутливий до деяких речовин.

Дуже небезпечними для домашніх улюбленців є цибуля та часник, які здатні викликати серйозні проблеми навіть після вживання маленьких порцій. Про це йдеться на каналі "Cats" в YouTube.

Що не можна давати котам їсти навіть у малих дозах

Чому цибуля та часник небезпечні для котів

Експерти пояснюють, що представники родини цибулевих токсичні для котів. Навіть невелика кількість цих продуктів може негативно вплинути на їх організм.

"У котів може розвинутися гемолітична анемія навіть після споживання досить невеликої кількості цих представників родини цибулевих", — зазначила експертка.

Гемолітична анемія — небезпечний стан під час якого відбувається руйнування еритроцитів. Через це організм тварини може відчувати дефіцит кисню, що погано впливає на самопочуття та здоров'я кота.

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Натомість багато господарів вважають, що трошки цибулі не завдасть шкоди котові. Але експерти попереджають про ризик навіть при відносно невеликих дозах.

"Щоб виникли такі шкідливі наслідки, кіт повинен з’їсти приблизно п’ять грамів цибулі на п’ять кілограмів ваги тіла", — пояснила експертка.

Тож власникам треба стежити за тим, що тварина їсть та не допускати потрапляння цибулі до миски кота.

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Також особливу небезпеку для котів становлять продукти, що виготовлені на їхній основі. Вони можуть бути ще токсичнішими для тварин через високу концентрацію речовин

За словами експертки, власникам слід бути уважними до складу готових продуктів та приправ.

Нагадаємо, що Фокус писав як Стамбул став усесвітнім містом котів. За словами дослідника Марселя Гейнена та тургіда Джеффа Боугла, коти є символом міста, символізують добробут, пошану та відданість для всіх місцевих.

Крім того, ми писали, якою була реакція котика на першу прогулянку. Впіймана реакція пухнастого на вихід "у люди" викликав у мережі потік саркастичних і смішних реплік.