У Pepsi изначально было совсем другое название: пользователи соцсетей узнали об этом только сейчас

Первые покупатели знали Pepsi под названием Brad’s Drink. Напиток продавал американский фармацевт Калеб Брэдгем в Северной Каролине с 1893 года, а нынешнее название бренд получил лишь через несколько лет после запуска.

Об этом говорится в материале британского издания Mirror.

Многие пользователи социальных сетей недавно удивились, узнав о первоначальном названии популярного газированного напитка. Pepsi, которую сегодня знают во всем мире, изначально называлась Brad’s Drink — в честь ее создателя Калеба Бредгема.

Бредгем начал продавать этот напиток в местной аптеке после того, как бросил учебу в университете. В состав входили сахар, вода, карамель и специи.

В социальной сети X один из пользователей написал, что только сейчас узнал о названии Brad’s Drink и ещё долго не сможет оправиться от этого факта. Другие шутили, что такое название больше похоже на альбом альтернативной рок-группы 1990-х годов. Некоторые просто выражали удивление, а другие, наоборот, назвали его удачным.

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Примерно через пять лет после запуска напитка Брэдгем приобрел права на название Pep Kola у местного конкурента. После этого бренд получил название Pepsi-Cola. Только в 1961 году компания сократила его до Pepsi.

К 1976 году Pepsi стала самым продаваемым брендом безалкогольных напитков в американских супермаркетах. Спустя два года компания начала экспериментировать с новыми вкусами и мультиупаковками.

По мнению многих лингвистов, слово "Pepsi" происходит от греческого слова "πέψη", означающего "пищеварение". Уже в 1904 году рекламный слоган напитка содержал утверждение, что он способствует пищеварению.

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