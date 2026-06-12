Pepsi спочатку мала зовсім іншу назву: користувачі соцмереж лише зараз дізналися про це

Перші покупці знали Pepsi під назвою Brad’s Drink. Напій продавав американський фармацевт Калеб Бредгем у Північній Кароліні з 1893 року, а нинішню назву бренд отримав лише через кілька років після запуску.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Mirror.

Багато користувачів соцмереж нещодавно здивувалися, дізнавшись про початкову назву популярного газованого напою. Pepsi, яку сьогодні знають у всьому світі, спочатку називалася Brad’s Drink — на честь її творця Калеба Бредгема.

Бредгем почав продавати напій у місцевій аптеці після того, як залишив навчання в університеті. До складу входили цукор, вода, карамель і спеції.

У соцмережі X один із користувачів написав, що лише зараз дізнався про назву Brad’s Drink і ще довго не зможе оговтатися від цього факту. Інші жартували, що така назва більше схожа на альбом альтернативного рок-гурту 1990-х років. Дехто просто висловлював подив, а інші, навпаки, назвали її вдалою.

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Приблизно через п’ять років після запуску напою Бредгем придбав права на назву Pep Kola у місцевого конкурента. Після цього бренд отримав назву Pepsi-Cola. Лише у 1961 році компанія скоротила її до Pepsi.

До 1976 року Pepsi стала найбільш продаваним брендом безалкогольних напоїв в американських супермаркетах. Через два роки компанія почала експериментувати з новими смаками та мультиупаковками.

За словами багатьох мовознавців, слово Pepsi походить від грецького слова “πέψη”, що означає “травлення”. Уже в 1904 році рекламний слоган напою містив твердження, що він допомагає травленню.

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