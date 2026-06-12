Рыба, умеющая передвигаться по суше, напугала целый город: объявлена спецоперация (фото)

В штате Нью-Йорк местные власти забили тревогу после необычной находки на Лонг-Айленде. В округе Саффолк мужчина впервые поймал северного змееголова, который является инвазивным хищником.

Часто этого хищника называют "рыбой-франкенштейном" из-за его устрашающего внешнего вида, острых зубов и редкой способности выживать даже вне воды. Эту на вид жутковатую рыбу нашли в пруду Лили-Понд. В Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что этот вид представляет серьезную угрозу для экосистем в этом районе, пишет New York Post.

Хищная рыба, способная жить вне воды: что известно

Известно, что северный змееголовый может передвигаться по суше, но на короткие расстояния. Кроме того, он может долго обходиться без воды и пожирает любую добычу, которая помещается в его пасть.

В графстве Саффолк мужчина впервые поймал северного змееголова Фото: Скриншот

Эксперты сообщают, что этот хищник родом из Азии. Вероятно, он попал в местный пруд через аквариумную торговлю или в результате его незаконного выпуска в водоем. Из-за отсутствия в природе естественных врагов змееголов может быстро размножаться и вытеснять местные виды рыб.

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В США власти называют эту находку опасной

Именно из-за того, что этот хищник может нанести серьезный ущерб водным экосистемам региона, законодательство штата Нью-Йорк обязывает рыболовов уничтожать пойманных особей и немедленно сообщать о находке в государственные органы.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, существует ли в водоемах устойчивая популяция этого хищника. На местах проводятся масштабные обследования ближайших водоемов.

Необычную рыбу обнаружили в пруду в США Фото: Скриншот

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды проводят поисковую операцию с использованием метода электролова. В воду подается слабый электрический ток, который временно оглушает рыбу и позволяет безопасно поймать её для изучения.

Пока других особей этого хищника обнаружено не было, но власти продолжают отслеживать ситуацию в пресноводных водоемах Лонг-Айленда. Ведь эксперты опасаются, что даже небольшое количество этих хищников может привести к серьезным изменениям в местной экосистеме.

Напомним, что в Нидерландах рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра. Однако всё сложилось не так, как планировал мужчина.

Также "Фокус" сообщал, что рыбак поймал аллигатора на крючок в обычном озере. Рептилия неожиданно появилась в регионе, где её не должно быть по природным причинам.