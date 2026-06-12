Риба, яка вміє пересуватися по суші, налякала ціле місто: оголошено спецоперацію (фото)

У штаті Нью-Йорк місцева влада почала бити на сполох після незвичної знахідки на Лонг-Айленді. В окрузі Саффолк чоловік вперше піймав північного змієголова, який є інвазивним хижаком.

Часто цього хижака називають "рибою-франкенштейном" через його страшний зовнішній вигляд, гострі зуби та рідкісна здатність виживати навіть поза водою. Цю на вигляд моторошну рибу знайшли у ставку Лілі-Понд. У Департаменті охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк, заявили, що цей вид становить серйозну загрозу для екосистем в цьому районі, пише New York Post.

Риба-хижак, яка може жити поза водою: що відомо

Відомо, що північний змієголовий може переміщатися по суші, але на коротких відстанях. Також він може довго обходитися без води і з'їдає будь-яку здобич, що поміщається в його пащу.

В окрузі Саффолк чоловік вперше піймав північного змієголова Фото: Скріншот

Експерти повідомляють, що цей хижак родом з Азії. Ймовірно, він потрапив у місцевий ставок через акваріумну торгівлю або в результаті його незаконного випуску в водойму. Через відсутність у природі ворогів для себе змієголов може швидко розмножуватися і витісняти місцеві види риб.

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У США влада називає знахідку небезпечною

Саме через те, що хижак може завдати серйозної шкоди водним екосистемам регіону, законодавство штату Нью-Йорк вимагає від рибалок знищувати спійманих особин і негайно повідомляти про знахідку державним відомствам.

Наразі фахівці намагаються з'ясувати, чи є у водоймах стійка популяція цього хижака. На місцях проводяться масштабні обстеження найближчих водойм.

Незвичайну рибу виявили у ставку США Фото: Скріншот

Співробітники Департаменту охорони навколишнього середовища проводять пошукову операцію з використанням метода електролова. У воду подається слабкий електричний струм, який тимчасово оглушує рибу та дозволяє безпечно зловити її, щоб вивчити.

Поки інші особини хижака знайдені не були, але влада продовжує моніторити найбільш прісноводні водойм Лонг-Айленда. Адже експерти побоюються, що навіть невелика кількість цих хижаків може призвести до серйозних змін у місцевій екосистемі.

Нагадаємо, що у Нідерландах рибалка Пол Брімс багато років мріяв піймати найбільшого сома в країні та першим подолати позначку в 2,5 метра. Проте все вийшло не так, як чоловік планував.

Також Фокус повідомляв, що рибалка спіймав алігатора на гачок у звичайному озері. Рептилія несподівано з'явилася в регіоні, де її не повинно бути з природних причин.