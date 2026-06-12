Ваш кот любит вас больше, чем кажется: обратите внимание на три основных признака в поведении

Часто говорят, что кошки — эгоистичные животные, потому что они кажутся независимыми и отстранёнными. Но если присмотреться внимательно, то некоторые их жесты свидетельствуют о преданности хозяину.

Специалисты утверждают, что понимание языка тела животного помогает лучше наладить с ним контакт. Кроме того, ветеринары выделили три нетипичных, но очень милых признака того, что пушистик вам полностью доверяет, пишет Parade Pets.

В отличие от собак, кошки осторожно демонстрируют свою уязвимость. Их доверие можно завоевать только постепенно, благодаря стабильности и заботе.

Именно поэтому стоит присмотреться к мелким и на первый взгляд незаметным деталям, которые имеют такое большое значение. Ведь это не случайные действия, а едва заметные признаки того, что животное чувствует себя в безопасности и любит вас.

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Поведение кошек Фото: Pixabay

Поднятый хвост

Когда кошка идет вам навстречу с высоко поднятым хвостом, это один из главных признаков эмоциональной связи.

"Когда кот доверяет вам, его хвост расслаблен и часто приподнят, что свидетельствует об активном интересе к взаимодействию", — рассказывает доктор Стефани Борнс-Вайль, доцент Клинической школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса.

Медленное мигание глазами у кошек

Едва заметное проявление кошачьего доверия и любви связано с их взглядом. Если кот смотрит на вас и при этом медленно прищуривает глаза, то таким образом он использует тихую форму общения. Специалисты говорят, что "медленное мигание" — выражение их любви.

"Кошки от природы — бдительные животные. Закрытие глаз, даже на короткое время, делает их временно уязвимыми. Медленное закрытие глаз рядом с человеком свидетельствует о том, что кошки чувствуют себя в безопасности в его присутствии", — объясняет Горниман.

Основные признаки доверия у кошек Фото: Из открытых источников

Едят, не обращая внимания на хозяев

Еще одна не менее важная особенность проявляется во время еды. Ведь обычно кошки следят за всем, что происходит вокруг, особенно когда едят. Но некоторые из них могут полностью расслабиться во время вкусного обеда.

"Если кот спокойно ест, повернувшись к вам спиной, и не проверяет постоянно, где вы находитесь, то он вообще не видит в вас угрозы", — отметил Горниман.

Ведь обычно, когда они чувствуют тревогу, кошки останавливаются на середине еды, чтобы оглянуться. Их спокойная трапеза свидетельствует о высоком уровне комфорта и доверия.

Ранее "Фокус" писал, что обеспокоенная хозяйка кота обратилась за советом в социальные сети, заметив что-то необычное в его внешнем виде. Узнав правду, она очень встревожилась.

Также стало известно, что кот "отменил" планы хозяина на 2026 год. Владелец кота решил определиться с целями на 2026 год и изобразил их на доске, но произошло непредвиденное.