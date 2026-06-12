Ваш кіт любить вас більше, ніж здається: зверніть увагу на три головні ознаки у поведінці

Часто кажуть, що коти — егоїстичні тварини, бо вони здаються незалежними та відстороненими. Але якщо придивитися уважно, то деякі їхні жести свідчать про відданість господарю.

Фахівці переконують, що розуміння мови тіла тварини допомагає краще налагодити зв’язок із нею. Крім того, ветеринари виділили три нетипові, але дуже милі ознаки того, що пухнастий вам повністю довіряє, пише Parade Pets.

На відміну від собак, коти обережну покузують свою вразливість. Їх довіру можна отримати тільки поступово, завдяки стабільності й турботі.

Саме тому варто придивитися до дрібних й непомітних на перший погляд деталей, які є такими важливими. Адже це не випадкові дії, а малопомітне свідчення того, що тварина почувається в безпеці та любить вас.

Поведінка котів Фото: Pixabay

Піднятий хвіст

Коли кішка йде до вас назустріч із високо піднятим хвостом, це один із найголовніших сигналів емоційного зв'язку.

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"Коли кіт довіряє вам, його хвіст розслаблений і часто піднятий, що свідчить про активну зацікавленість у взаємодії", — розповідає доктор Стефані Борнс-Вайль, доцент Клінічної школи ветеринарної медицини Каммінгса при Університеті Тафтса.

Повільне кліпання очима у котів

Ледь помітний прояв котячої довіри та любові пов'язаний із їх поглядом. Якщо він дивиться на вас і при цьому повільно мружиться, то так кіт використовує тиху форму спілкування. Фахівці кажуть, що "повільне кліпання" — вираження їх любові.

"Коти від природи пильні тварини. Заплющування очей, навіть ненадовго, робить їх тимчасово вразливими. Повільне заплющування очей поруч із людиною показує, що коти почуваються в безпеці в її присутності", — пояснює Горніман.

Головні ознаки довіри у котів Фото: З відкритих джерел

Їдять, не дивлячись на господарів

Ще одна не менш важлива ознака проявляється під час годування. Бо зазвичай коти контролюють усе навколо, особливо, коли їдять. Але деякі з них можуть повністю розслабитися під час смачного обіду.

"Якщо кіт спокійно їсть, повернувшись до вас спиною та не перевіряє постійно, де ви перебуваєте, то він взагалі не бачить у вас загрози", — зазначив Горніман.

Бо зазвичай, коли вони відчувають тривогу, то коти зупиняються посеред їжі, щоб озирнутися. Їх спокійна трапеза свідчить про високий рівень комфорту і довіри.

Раніше Фокус писав, що стурбована власниця кота звернулася за порадою до соціальних мереж, помітивши щось незвичайне в його зовнішньому вигляді. Дізнавшись правду, вона дуже занепокоїлась.

Також стало відомо, що кіт "скасував" мрії господаря на 2026 рік. Власник кота вирішив визначитися із цілями на 2026 рік і візуалізував їх на дошці, але сталося неочікуване.