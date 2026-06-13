"Меня до сих пор тошнит": женщина засняла на камеру отвратительный поступок соседа у порога дома

Британка рассказала, что установила камеру наблюдения в саду и обнаружила "отвратительные кадры". По её словам, кто-то откровенно злоупотребляет её зеленой зоной, проявляя исключительный "вандализм".

Женщина говорит, что её двор с садом стали использовать в качестве "туалета", а проблемы с подобными выходками начались из-за одного из соседей. Об этом автор поста рассказала в группе на Reddit.

"Нам ломали молодые деревья, вырывали вещи из земли, срывали лепестки подсолнухов. Мой муж был против видеонаблюдения, и мне понадобилось три года, чтобы убедить его установить камеру", — говорит британка.

Через несколько недель работы женщина заметила на камере, что кто-то бросил банки Red Bull на детскую площадку в их дворе. Поэтому она решила просмотреть записи, и увиденное ее шокировало — это был один из ее соседей.

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Женщина подозревает соседа в вандализме в отношении ее сада Фото: Freepik

"Я не видела, кто их бросил, хотя, судя по времени, это, наверное, один и тот же человек. Но я видела, как человек подошел, оглянулся и присел под нашей новой, только что посаженной вишней. Судя по движениям, неизвестный явно спустил штаны. Я вышла посмотреть, ожидая увидеть гораздо худшее, но земля была просто мокрой", — признается пострадавшая.

Также женщина жалуется, что её небольшая бесплатная библиотека для детей под открытым небом постоянно подвергается вандализму — то листали книги и оставляли грязные следы, то "бросали мусор на тротуар". Она возмущалась, что камера не стала препятствием для такого поведения.

"Я вообще не знаю, что может удержать людей от подобного в будущем. Как мне поступить — я не знаю, потому что у меня опускаются руки и меня до сих пор тошнит", — подытоживает британка и просит совета у пользователей в сети

Реакция пользователей

В комментариях к посту абсолютное большинство выразили сочувствие автору поста и предложили несколько идей, как противостоять поступкам неизвестных и соседей. Наибольшее одобрение получили следующие комментарии:

"Я советую установить автоматические распылители с датчиком движения. Это решает ТАК МНОГО проблем. Беспроигрышный вариант!";

"Это просто какой-то нереальный уровень наглости — прийти в буккроссинг и вот так откровенно нагадить чужим людям";

"Хочу посочувствовать вам, но лучше переставить камеры так, чтобы было видно тех, кто туда заходит";

"Когда-то я так поймала на краже цветов из моего двора. Сделала стоп-кадр из видео, распечатала его, заламинировала и приклеила к дверям гаража, и это подействовало".

Ранее "Фокус" рассказывал о шести шагах, которые можно предпринять против шумных соседей. В Великобритании разработали алгоритм действий на случай, если соседи нарушают установленный порядок.

Впоследствии выяснилось, что приготовление шашлыка стало причиной конфликта между соседями. Мужчина говорит, что не может понять причин возмущения соседа, поэтому думает, как ему поступить в "этой очень глупой и нелепой истории".