"Мене нудить досі": жінка зловила на камеру огидний вчинок сусіда біля порогу дому

Британка розповіла, що встановила камеру спостереження в саду та виявила "огидні кадри". За її словами, хтось відверто користується її зеленою зоною з винятковим "вандалізмом".

Жінка говорить, що її двір із садом почали використовувати як "туалет", а проблеми з такими вчинками почалися через одного із сусідів. Про це авторка допису розповіла на пабліку в Reddit.

"Нам рвали молоді дерева, виривали речі із землі, обривали пелюстки соняшників. Мій чоловік був проти відеоспостереження, і мені знадобилося три роки, щоб переконати його встановити камеру", — говорить британка.

За кілька тижнів роботи жінка помітила на камері, що хтось кинув банки Red Bull на дитячий майданчик у їхньому дворі. Тому вона вирішила переглянути записи, і побачене її шокувало — це був один із її сусідів.

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Жінка підозрює сусіда в вандалізмі до її саду Фото: Freepik

"Я не побачила, хто їх кинув, хоча за збігом часу це, мабуть, та сама людина. Але я побачила як людина підійшла, озирнулася і присіла під нашою новою, щойно посадженою вишнею. Судячи з рухів, невідомий явно спустив штани. Я вийшла подивитися, очікуючи побачити значно гірше, але земля була просто мокра", — зізнається постраждала.

Також жінка жаліється, що її маленьку безкоштовну бібліотеку для дітей просто неба постійно зазнає дій вандалів — то гортали книжки і лишали брудні сліди, то "кидали сміття на тротуар". Вона обурювалася, що камера не стала перешкодою для такої поведінки.

"Я взагалі не знаю, що може зупинити людей від подібного в майбутньому. Як мені діяти — я не знаю, бо в мене опускаються руки і мене ще досі нудить", — резюмує британка та просить поради юзерів у мережі

Реакція користувачів

У коментарях до допису абсолютна більшість поспівчували авторці допису та порадили кілька ідей, як протидіяти вчинкам невідомих і сусідів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я раджу поставити автоматичні розпилювачі з датчиком руху. Це вирішує СТІЛЬКИ проблем. Безпрограшний варіант!";

"Це просто якийсь нереальний рівень нахабства — прийти в буккросинг і ось так відверто нагадити чужим людям";

"Хочу поспівчувати вам, але краще камери переставити так, аби було видно тих, хто заходить туди";

"Колись я так спіймала на крадіжці квітів із мого двору. Зробила зробила стоп-кадр із відео, роздрукувала його, заламінувала і приклеїла до дверей гаража, і це подіяло".

Раніше Фокус розповідав про шість кроків проти гучних сусідів. У Британії розробили алгоритм дій, якщо мешканці поруч порушують встановлений порядок.

Згодом стало відомо, що смаження шашлику спричинило конфлікт між сусідами. Чоловік каже, що не може второпати причин обурення сусіда, тому думає як йому вчинити в "цій дуже глупій та дурній історії".