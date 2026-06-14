Власти перекрыли "новым забором" окно мужчины: в сети высмеяли действия чиновников (фото)

В британском городе Бристоль власти установили новый забор, но при этом перекрыли окно в комнате одного мужчины. Тот решил не оставлять дело на самотек и сумел преподать урок очень наглым чиновникам за такой поступок.

Мужчина пошел к соседям и решил собрать показания жильцов дома об "идиотском заборе". Об этой курьезной истории сообщает британский таблоид The Mirror.

Пострадавший показал, как забор, по замыслу чиновников, закрыл почти 90 % его окна. Те согласились, что "строители" явно перестарались, и поддержали обращение в городской совет Бристоля с просьбой убрать это "позорное безобразие".

Дальше оказалось ещё интереснее — деревянный забор был установлен в начале мая и должен был защищать людей и отделять дом от парковки. Когда один из мужчин выложил в сети фотографии этого "ремонта", британцы откровенно насмехались и хохотали над местными чиновниками.

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Они обвиняли их в отмывании денег, "тупости космического уровня" и не стеснялись в выражениях в адрес властей. В ответ городской совет Бристоля выступил с заявлением по поводу инцидента. Там в комментарии для СМИ признали, что дом находился на балансе города, но после яростной критики чиновники немедленно исправили ошибку.

После скандала забор заменили на прочную металлическую конструкцию, пропускающую свет Фото: The Mirror

"Очевидно, забор выглядел ужасно и заслонял 90 % солнечного света. Думаю, из-за реакции в интернете было решено его снести и поставить что-то другое. Все, что я знаю, — это то, что пришла команда снимать", — рассказал один неназванный строитель, который монтировал ограждение по заказу чиновников.

Известно, что этот дом пустует уже семь месяцев, но городской совет Бристоля сейчас занимается его приобретением и ремонтом. Один из соседей назвал прежний забор "тупым" и говорит, что сам работает строителем и "до сих пор не могу понять", как вообще такое произошло.

В местном совете добавили, что забор был изначально установлен из-за "значительного перепада высоты между подъездом и боковой стеной дома". Там отмечают, что ограждение потребовалось из соображений безопасности.

"Забор был заменен на черные перила, чтобы уменьшить визуальное воздействие на жителей", — сообщили в пресс-службе городского совета, добавив, что в настоящее время в здании, где стоял этот забор, проводятся ремонтные работы.

Реакция социальных сетей

Несмотря на исправление вопиющей ошибки властей и строителей, британские пользователи продолжают категорически осуждать власти Бристоля. Наибольшую поддержку получают такие комментарии:

"Боже, это за пределами здравого смысла!";

"Это просто бессмыслица — неужели тот, кто это устанавливал, не задумался? У них что, совсем нет здравого смысла?";

"Я бы просто снял это немедленно. По-моему, это откровенный грабеж средь бела дня!";

"Я слышал что-то об опасности для детей из-за какого-то перепада. Но явно — безопасность, которая немного зашла слишком далеко";

"Честно говоря, не стоит ругать строителей, потому что это власть такая умная. Боже, 21 век на дворе, а получается абсурд!".

Ранее Фокус сообщал о том, как забор между соседями ухудшил их отношения. Женщина придумала выход из этой ситуации, однако столкнулась с очень серьезной проблемой при ее решении.

Впоследствии выяснилось, что шашлык и забор стали причиной конфликта между соседями. Владелец дома из Англии рассказал, что его сосед начал угрожать судебным иском из-за этих двух вещей.