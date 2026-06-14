UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

МирФан

Власти перекрыли "новым забором" окно мужчины: в сети высмеяли действия чиновников (фото)

Власти перекрыли "новым забором" окно мужчины: в сети высмеяли действия чиновников (фото)
В британском городе Бристоль власти подверглись насмешкам из-за "нового безопасного забора" | Фото: The Mirror

В британском городе Бристоль власти установили новый забор, но при этом перекрыли окно в комнате одного мужчины. Тот решил не оставлять дело на самотек и сумел преподать урок очень наглым чиновникам за такой поступок.

Мужчина пошел к соседям и решил собрать показания жильцов дома об "идиотском заборе". Об этой курьезной истории сообщает британский таблоид The Mirror.

Пострадавший показал, как забор, по замыслу чиновников, закрыл почти 90 % его окна. Те согласились, что "строители" явно перестарались, и поддержали обращение в городской совет Бристоля с просьбой убрать это "позорное безобразие".

Дальше оказалось ещё интереснее — деревянный забор был установлен в начале мая и должен был защищать людей и отделять дом от парковки. Когда один из мужчин выложил в сети фотографии этого "ремонта", британцы откровенно насмехались и хохотали над местными чиновниками.

Відео дня

Они обвиняли их в отмывании денег, "тупости космического уровня" и не стеснялись в выражениях в адрес властей. В ответ городской совет Бристоля выступил с заявлением по поводу инцидента. Там в комментарии для СМИ признали, что дом находился на балансе города, но после яростной критики чиновники немедленно исправили ошибку.

окно забор Великобритания курьезы
После скандала забор заменили на прочную металлическую конструкцию, пропускающую свет
Фото: The Mirror

"Очевидно, забор выглядел ужасно и заслонял 90 % солнечного света. Думаю, из-за реакции в интернете было решено его снести и поставить что-то другое. Все, что я знаю, — это то, что пришла команда снимать", — рассказал один неназванный строитель, который монтировал ограждение по заказу чиновников.

Известно, что этот дом пустует уже семь месяцев, но городской совет Бристоля сейчас занимается его приобретением и ремонтом. Один из соседей назвал прежний забор "тупым" и говорит, что сам работает строителем и "до сих пор не могу понять", как вообще такое произошло.

В местном совете добавили, что забор был изначально установлен из-за "значительного перепада высоты между подъездом и боковой стеной дома". Там отмечают, что ограждение потребовалось из соображений безопасности.

"Забор был заменен на черные перила, чтобы уменьшить визуальное воздействие на жителей", — сообщили в пресс-службе городского совета, добавив, что в настоящее время в здании, где стоял этот забор, проводятся ремонтные работы.

Реакция социальных сетей

Несмотря на исправление вопиющей ошибки властей и строителей, британские пользователи продолжают категорически осуждать власти Бристоля. Наибольшую поддержку получают такие комментарии:

  • "Боже, это за пределами здравого смысла!";
  • "Это просто бессмыслица — неужели тот, кто это устанавливал, не задумался? У них что, совсем нет здравого смысла?";
  • "Я бы просто снял это немедленно. По-моему, это откровенный грабеж средь бела дня!";
  • "Я слышал что-то об опасности для детей из-за какого-то перепада. Но явно — безопасность, которая немного зашла слишком далеко";
  • "Честно говоря, не стоит ругать строителей, потому что это власть такая умная. Боже, 21 век на дворе, а получается абсурд!".

Ранее Фокус сообщал о том, как забор между соседями ухудшил их отношения. Женщина придумала выход из этой ситуации, однако столкнулась с очень серьезной проблемой при ее решении.

Впоследствии выяснилось, что шашлык и забор стали причиной конфликта между соседями. Владелец дома из Англии рассказал, что его сосед начал угрожать судебным иском из-за этих двух вещей.