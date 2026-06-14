Влада перекрила "новим парканом" вікно чоловіка: у мережі поґлузували з дій чиновників (фото)

У британському місті Бристоль влада поставила новий паркан, але перекрила усе вікно кімнати одного чоловіка. Той вирішив не лишати все без діла та зміг провчити дуже нахабних чиновників за такий вчинок.

Чоловік пішов до сусідів і вирішив зібрати свідчення мешканців дому про "ідіотський паркан". Про цю курйозну історію повідомляє британський таблоїд The Mirror.

Постраждалий показав, як паркан за планами чиновників закрив майже 90% його вікна. Ті погодилися, що "будівельники" явно перестаралися і підтримали звернення до міської ради Бристоля, аби ті прибрали це "ганебне неподобство".

Далі виявилося ще цікавіше — дерев'яний паркан був встановлений на початку травня, мав захищати і відокремлювати будинок від парковки. Коли один з чоловіків виклав у мережі світлини з цим "ремонтом", то британці відверто ґлузували та реготали з місцевих чиновників.

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Вони звинувачували їх в відмиванні коштів, "тупості космічного рівня" та не цуралися лайливих образ на адресу влади. У відповідь міська рада Бристоля виступила із заявою щодо інциденту. Там у коментарі для ЗМІ визнали, що будинок був на балансі міста, але після шаленої критики чиновники негайно виправили помилку.

Після скандалу паркан замінили на металеву надійну конструкцію, яка пропускає світло Фото: The Mirror

"Очевидно, паркан виглядав жахливо і блокував 90% сонячного світла. Думаю, через реакцію в інтернеті було вирішено його знести і поставити щось інше. Все, що я знаю — так це коли надійшла команда знімати", — розповів один неназваний будівельник, який монтував загорожу на замовлення чиновників.

Відомо, що цей будинок пустує вже сім місяців, але міська рада Бристоля зараз у процесі його придбання та ремонту. Один із сусідів назвав попередній паркан "тупим" і каже, що сам працює будівельників і "досі не можу зрозуміти", як узагалі таке сталося.

У місцевій раді додали, що паркан був спочатку встановлений через "значний перепад між під'їздом і боковою стіною будинку". Там вказують, що з міркувань безпеки знадобилося огородження.

"Паркан був замінений чорними поручнями, щоб зменшити візуальний вплив на мешканців", — додали в пресслужбі міської ради, додавши, що наразі роблять ремонт у будівлі, де стояв це паркан.

Реакція соцмереж

Попри виправлення кричущої помилки влади та будівельників, британські користувачі продовжують категорично засуджувати владу Бристоля. Найбільше підтримки такі репліки:

"Боже, це за межею здорового глузду!";

"Це просто безглуздя — невже той хто це встановлював не замислився? У них що, зовсім немає здорового глузду?";

"Я б просто зніс це негайно. На мою думку це відверте грабіжництво серед білого дня!";

"Я чув щось про небезпеку для дітей через якийсь перепад. Але явно — безпека, яка трохи зайшла занадто далеко";

"Чесно кажучи, не слід будівельників лаяти, бо це влада така розумна. Боже, 21 сторіччя на дворі, а виходить абсурд!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як паркан між сусідами погіршив ставлення сусідів. Жінка придумала вихід із цієї ситуації, однак зіткнулася з дуже серйозною проблемою для її розв'язання.

Згодом стало відомо, що шашлик і паркан став причиною конфлікту сусідів. Власник будинку з Англії розповів, що його сусід почав погрожувати судовим позовом через ці дві речі.