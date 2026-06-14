Мужчина нашел на крыше редкие сокровища из прошлого: на аукционе они стоят баснословных денег (фото)

Сталкер обнаружил в одном заброшенном поместье в Бельгии странный чердак, где нашел настоящую капсулу времени. Внимательно изучив её, он понял, кем был хозяин этого поместья.

Оказалось, что когда-то здесь жил один военный врач, который в свое время служил в Бельгийском Конго и был человеком с очень широким кругом интересов и богатым жизненным опытом. Об этом сталкер рассказал в посте на одном из пабликов в Reddit.

На чердаке среди пыли лежала старая кинокамера — портативная и удобная для съемки. Судя по конструкции, это пленочный аппарат середины XX века, который принадлежал хозяину дома или кому-то из членов семьи.

Кинокамера примерно начала 1950-х годов Фото: Reddit

Рядом оказался журнал "Тинтин" 1960 года с надписью "Большой конкурс" на обложке — более 400 страниц чтения. Это был один из самых популярных детских журналов во франкоязычной Европе, а его наличие здесь говорит о том, что в этом доме росли дети.

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Журнал "Тинтин" был популярным изданием для детей и подростков Фото: Reddit

Отдельной находкой стала настольная игра Perma с изображением лыжников — яркая, хорошо сохранившаяся, с карточками внутри. Такие игры были популярны в послевоенной Европе и передавались от родителей к детям.

Настольная игра "Perma" на чердаке заброшенного поместья Фото: Reddit

Самой жуткой находкой оказался металлический ящик с логотипом Union Chimique Belge — бельгийской фармацевтической компании Meurice. Внутри — десятки старых лекарств в оригинальных упаковках: Spasmo-Cibalgine, Angimuth, Gelato-Bismuth и другие препараты середины прошлого века.

В целом все находки на чердаке поместья бельгийского врача оказались настоящей сокровищницей для коллекционеров: винтажная кинокамера — до $500, оригинальный сборник "Тинтин" 1960 года — до $400, настольная игра Perma — около $150, а металлический ящик Union Chimique Belge с полным набором лекарств в оригинальных упаковках — до $350.

Сам автор поста отмечает, что в целом там представлены различные инструменты, предметы для рисования и многое другое. А общая стоимость на винтажной распродаже составит несколько тысяч долларов США.

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