Чоловік знайшов на даху рідкісні скарби з минулого: коштують шалених грошей на аукціоні (фото)

Сталкер знайшов у одному покинутому обійсті в Бельгії дивну горище, де знайшов справжню капсулу часу. Коли ретельніше вивчив його, то зрозумів, ким був господар цього маєтку.

Виявилося, що колись тут мешкав один військовий лікар, який свого часу служив у Бельгійському Конго і був людиною з дуже широким колом інтересів і багатим досвідом життя. Про це сталкер розповів у дописі на одному з пабліків у Reddit.

На горищі серед пилу лежала стара кінокамера — портативна та для зручної зйомки. Судячи з конструкції, це — плівковий пристрій середини XX століття, яким володів власник або хтось із членів родини.

Кінокамера орієнтовно початку 1950-х років Фото: Reddit

Поруч виявився журнал Tintin 1960 року з позначкою "Великий конкурс" на обкладинці — більше 400 сторінок читання. Це був один із найпопулярніших дитячих журналів у франкомовній Європі, а його присутність тут говорить про те, що в цьому домі росли діти.

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Журнал Tintin був популярним виданням для дітей і підлітків Фото: Reddit

Окремою знахідкою стала настільна гра Perma із зображенням лижників — яскрава, добре збережена, з картками всередині. Такі ігри були популярні в повоєнній Європі і передавалися від батьків до дітей.

Настільна гра Perma на горищі покинутого оібйстя Фото: Reddit

Найбільш моторошною знахідкою виявився металевий ящик із логотипом Union Chimique Belge — бельгійської фармацевтичної компанії Meurice. Всередині — десятки старих ліків у оригінальних упаковках: Spasmo-Cibalgine, Angimuth, Gelato-Bismuth та інші препарати середини минулого століття.

Загалом усі знахідки на горищі маєтку бельгійського лікаря виявилися справжньою колекціонерською скарбницею: вінтажна кінокамера — до $500, оригінальний збірник Tintin 1960 року — до $400, настільна гра Perma — близько $150, а металевий ящик Union Chimique Belge з повним набором ліків в оригінальних упаковках — до $350.

Сам автор допису вказує, що загалом там присутні різні інструменти, артефакти з малювання та багато чого. А загальна вартість на вінтажному продажі обійдеться в кілька тисяч доларів США.

Раніше Фокус повідомляв, що знайшли надзвичайно багате поховання елітного воїна. Поховання, знайдене в Чонград-Бокроші, вважається однією з найважливіших знахідок у цьому регіоні за останні роки.

Згодом стало відомо про покинутий дім японського бізнемена в горах. Виявилося, що понад 20 років тому його покинути з невідомих причин.