Семь дней без еды и воды: мужчина чудом спасся после того, как его волной унесло в открытое море

Китайский турист чудом выжил после того, как его унесло в открытое море во время прогулки по берегу. Он провёл семь дней вдали от берега без еды, питьевой воды и средств связи, но сумел выжить благодаря случайной находке.

39-летний мужчина по фамилии Цин отдыхал в городе Хайкоу провинции Хайнань, когда 27 мая его унесло в море сильными волнами. До этого он никогда раньше не плавал в открытом море, пишет SCMP.

Когда он оказался в воде в одиночку, он потерял телефон, а значит, и возможность позвать на помощь. Поэтому, чтобы легче держаться на поверхности, он избавился от части вещей.

Спасательный буй посреди моря помог мужчине выжить

На следующий день мужчина нашел спасательный буй и забрался на него. Именно этот предмет стал его единственным спасением.

На третий день мужчина сориентировался и понял, что находится в проливе Цюнчжоу между материковым Китаем и островом Хайнань. Несмотря на проходящие мимо паромы, никто не замечал туриста, оказавшегося в море.

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На седьмой день туриста заметили рыбаки Фото: Скриншот

Как рассказал позже мужчина, самыми тяжелыми для него были пятый и шестой дни. Из-за сильного голода он начал ловить крабов. За это время он съел почти 80 ракообразных. Но потом у него начались галлюцинации и признаки сильного истощения.

Как турист спасся с открытого моря

На седьмой день Циня заметили рыбаки. Когда они подали ему деревянную палку, мужчина подумал, что это дверной косяк его собственного дома, а также что друзья приглашают его на ужин.

Затем мужчины подняли его на борт, переодели в сухую одежду и напоили водой. Тело туриста было покрыто ранами и гнойными язвами, образовавшимися после длительного пребывания под палящим солнцем.

Уже в больнице врачи диагностировали сильное обезвоживание, воспаление пищеварительной системы и серьезные повреждения кожи.

По словам врачей, причиной воспаления, вероятно, стали сырые крабы. Но, по их словам, именно эта еда могла спасти ему жизнь в критической ситуации.

Через несколько дней пребывания в реанимации его состояние удалось стабилизировать.

Напомним, что в Австралии спортсмен чудом спасся, когда большая белая акула проломила лодку.

Кроме того, сноубордист в США выжил после схода лавины и снял свое спасение на камеру.