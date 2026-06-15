Сім днів без їжі і води: чоловік дивом врятувався після того, як його хвилею змило у відкрите море

Китайський турист дивом вижив після того, як його віднесло у відкрите море під час прогулянки берегом пляжу. Він провів сім днів далеко від берега без їжі, питної води та засобів зв'язку, але зумів вижити завдяки випадковій знахідці.

39-річний чоловік на прізвище Цін відпочивав в місті Хайкоу провінції Хайнань, коли 27 травня його змило в море сильними хвилями. До того він ніколи раніше не плавав у відкритому морі, пише SCMP.

Коли він опинився сам у воді, то втратив телефон, а відтак можливість покликати на допомогу. Тож, щоб легше триматися на поверхні, він позбувся частини речей.

Рятувальний буй посеред моря допоміг вижити чоловіку

Наступного дня чоловік знайшов рятувальний буй та заліз на нього. Саме цей предмет став його єдиним порятунком.

На третій день чоловік зорієнтував та зрозумів, що знаходиться в протоці Цюнчжоу між материковим Китаєм і островом Хайнань. Незважаючи на пороми, що проходили поруч, ніхто не помічав туриста, який опинився в морі.

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На сьомий день туриста помітили рибалки Фото: Скріншот

Як розповів потім чоловік, найважчим для нього були п'ятий і шостий дні. Через сильний голод він почав ловити крабів. За цей час він з'їв майже 80 ракоподібних. Але потім у нього почалися галюцинації та ознаки сильного виснаження.

Як турист врятувався з відкритого моря

Циня на сьомий день помітили рибалки. Коли вони подали йому дерев'яну палицю, чоловік подумав, що це дверний косяк власного будинку, а також, що друзі запрошують його на вечерю.

Потім чоловіки підняли його на борт, переодягли в сухий одяг і дали води. Тіло туриста було вкрите ранами та гнійними виразками, що з'явилися після тривалого перебуванні на палючому сонці.

Вже у лікарні медики діагностували сильне зневоднення, запалення травної системи та серйозні ушкодження шкіри.

За словами лікарів, причиною запалення, ймовірно, стали сирі краби. Але, зп їх словами, саме ця їжа могла врятувати йому життя в критичній ситуації.

Після кількох днів у реанімації його стан вдалося стабілізувати.

Нагадаємо, що в Австралії спортсмен дивом врятувався, коли велика біла акула прокусила човен.

Також сноубордист у США вижив після сходу лавини і зняв свій порятунок на камеру.