Кит Тимми стал сенсацией: его останки хотят получить сразу несколько музеев

Известный горбатый кит Тимми теперь станет музейным экспонатом. После вскрытия кита, выброшенного на берег датского острова Ангольт, несколько музеев проявили интерес к останкам этого морского млекопитающего.

Музей в Копенгагене уже получил некоторые части скелета, которые станут экспонатами, но научные учреждения из других стран также направили запросы относительно его останков, пишет Bild.

"Мы получили несколько костей, в частности кости ласт, тазовые кости и позвонки", — подтвердил Даниэль Клингберг Йоханссон из Музея естественной истории в Копенгагене.

Вместо этого они получили запросы от других музеев Дании, Германии и Нидерландов. Вероятно, одним из основных факторов, объясняющих интерес музеев к останкам, является надежда на увеличение числа посетителей после ажиотажа вокруг взрослого кита Тимми.

Відео дня

Кита Тимми найден мертвым: что известно

Случай со смертью Тимми вызвал бурные дискуссии. Ослабленное животное ранее несколько раз выбрасывалось на берега Германии. Но, несмотря на предупреждения экспертов, частная инициатива вернула кита в Северное море на грузовом судне. Но кит сразу же развернулся и проплыл еще 215 километров. Последний сигнал, зафиксированный трекером, был 7 мая. После этого Тимми был найден мертвым на пляже датского острова Ангольт 14 мая.

Тело Тимми нашли недалеко от Ангольта в Дании Фото: Скриншот

Немецкий министр окружающей среды Тиль Бакхаус считает, что был прав, настаивая на спасении кита Тимми с отмели в Германии. Но эксперты из Океанографического музея в Штральзунде также рекомендовали оставить животное умирать в покое.

В настоящее время команда ученых и ветеринаров осмотрела кита. Они выяснили, что Тимми была самкой.

"Поскольку кит был таким огромным, для сбора и сохранения всего скелета потребовались бы значительные инвестиции", — сказал Йоханссон.

Эксперты собрали лишь его части.

Тем не менее, недавно обнаруженные кости считаются ценными. Исследователей особенно интересуют слуховые кости. Три из них были сохранены и помещены в музей.

"Это очень плотный костный материал, из которого даже через 200 лет можно извлечь ДНК", — объясняет Йоханссон.

Напомним, что у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" горбатый кит устроил необычное зрелище для участников 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Животное выполнило более полусотни прыжков подряд, что стало уникальным событием для исследователей.

Кроме того, парень с отцом катались на байдарках, когда из воды вынырнул огромный кит и вместе с плавсредством проглотил 24-летнего парня.