Кит Тіммі став сенсацією: його останки хочуть отримати одразу кілька музеїв

Відомий горбатий кит Тіммі тепер стає музейним експонатом. Після розтину кита, якого викинуло на берег данського острова Ангольт, кілька музеїв виявили зацікавленість у останках цього морського ссавця.

Музей у Копенгагені вже отримав деякі частини скелета, які стануть експонатами, але інші наукові установи з інших країн також подали запити щодо його останків, пише Bild.

"Ми отримали деякі кістки, зокрема ласт, тазові кістки та хребці", — підтвердив Даніель Клінгберг Йоханссон з Музею природничої історії в Копенгагені.

Натомість вони отримали запити від інших музеїв Данії, Німеччини та Нідерландів. Значним фактором інтересу музеїв до останків, ймовірно, є сподівання на збільшення кількості відвідувачів після ажіотажу навколо дорослого кита Тіммі.

Кита Тіммі знайдено мертвим: що відомо

Випадок із смертю Тіммі викликав гарячі дискусії. Ослаблена тварина раніше кілька разів потрапляла на береги Німеччини. Але незважаючи на попередження експертів, приватна ініціатива повернула кита до Північного моря на вантажному судні. Але кит одразу ж розвернувся і проплив ще 215 кілометрів. Останній сигнал, що був зафіксований трекером, був 7 травня. Після цього, Тіммі був знайдений мертвим на пляжі данського острова Ангольт 14 травня.

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Тіло Тіммі знайшли біля Ангольта в Данії Фото: Скріншот

Німецький міністр навколишнього середовища Тілль Бакхаус вважає, що мав рацію, наполягаючи на порятунку кита Тіммі з мілини в Німеччині. Але експерти з Океанографічного музею в Штральзунді також рекомендували залишити тварину помирати в спокої.

Наразі команда вчених та ветеринарів оглянула кита. Вони з'ясували, що Тіммі була самкою.

"Оскільки кит був таким великим, для збору та збереження всього скелета знадобилися б значні інвестиції", — сказав Йоханссон.

Експерти зібрали лише його частини.

Тим не менш, нещодавно виявлені кістки вважаються цінними. Дослідників особливо цікавлять слухові кістки. Три з них були збережені та розміщені в музеї.

"Це дуже товстий кістковий матеріал, з якого навіть через 200 років можна витягти ДНК", — пояснює Йоханссон.

Нагадаємо, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" горбатий кит влаштував незвичайне видовище для учасників 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). Тварина виконала понад пів сотні стрибків поспіль, що стало унікальною подією для дослідників.

Також Хлопець із батьком каталися на байдарках, коли із води випірнув величезний кит і разом з плавзасобом проковтнув 24-річного хлопця.