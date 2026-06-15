Испорченный отпуск: зубастые рыбы массово нападают на туристов на популярном курорте Испании

28-летняя туристка из Берлина, которая во время отпуска в Испании хотела лишь быстро искупаться в море, внезапно почувствовала острую боль в ноге. Оказалось, что на девушку напала рыба. И это уже не первый случай.

Инцидент произошёл у пляжа Кала-Майор на испанском острове Майорка. Об этом сообщает издание Bild

"Сначала я была в полном шоке", — рассказала она.

Девушка и не подозревала, что в этом курортном раю водится рыба, которая кусает людей. Однако подобное случается на Майорке нередко, особенно летом, когда пляжи переполнены. В июле 2023 года в некоторые дни было зарегистрировано до 15 случаев.

Хищники с мощными зубами

Нападения, вероятно, были совершены морским лещом или полосатым морским лещом, пояснила морской биолог Сильвия Гарсия из экологической организации Oceana. Оба вида имеют схожий размер, серебристое тело и вырастают до 30 и 36 сантиметров соответственно. Их толстая пасть, часто с крепкими зубами, является отличительной чертой.

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Полосатый морской лещ Фото: Скриншот

Обычно на людей охотятся молодые лещи. Это маленькие и прозрачные рыбы, поэтому их трудно заметить в воде. Но и взрослые лещи тоже кусаются. Их укусы более болезненны и часто приводят к кровотечению.

Туристку из Берлина, вероятно, укусил молодой лещ: у нее не было крови, но она все равно чувствовала боль.

Пока неясно, почему лещ кусает людей. Морской биолог из научно-исследовательского института выдвигает теорию, что повышение температуры воды может сделать рыбу более голодной.

"Температура воды может оказывать значительное влияние", — предполагает Пабло Аречавала.

Когда пищи становится мало, рыбы, очевидно, набрасываются на всё, что выглядит съедобным. Сюда входят мозоли на ногах людей, шелушение кожи и даже небольшие повреждения кожи, такие как царапины, укусы комаров или прыщи.

Кроме того, рыбы привыкают к людям, потому что те их кормят. Это делает их менее пугливыми и более склонными к укусам.

Однако укусы леща, как правило, безвредны. По данным издания, нападения леща также были зарегистрированы на пляжах Са-Рапита, С'Эстаньоль, Кала-Пи и Кала-д'Ор — все они находятся на южном побережье острова.

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым на площади Пьяцца Навона в Риме, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

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