Зіпсована відпустка: зубасті риби масово атакують туристів на популярному курорті Іспанії

28-річна туристка з Берліна під час відпустки в Іспанії, яка хотіла лише швидко скупатися в морі, раптом відчула гострий біль у нозі. Виявилося, що дівчину атакувала риба. І це вже не перший випадок.

Інцидент трапився біля пляжу Кала-Майор в іспанській Майорці. Про це пише видання Bild

"Спочатку я була повністю шокована", — розповіла вона.

Дівчина й гадки не мала, що в цьому курортному раю водиться риба, яка кусає людей. Однак таке трапляється на Майорці неодноразово, особливо влітку, коли пляжі переповнені. У липні 2023 року в деякі дні було зареєстровано до 15 випадків.

Нападники з потужними зубами

Напади, ймовірно, були скоєні морським лящем або смугастим морським лящем, пояснила морський біолог Сільвія Гарсія з екологічної організації Oceana. Обидва види мають схожий розмір, сріблясте тіло, і виростають до 30 та 36 сантиметрів відповідно. Їхня товста паща, часто з міцними зубами, є відмінною рисою.

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Смугастий морський лящ Фото: Скріншот

Зазвичай, на людей полюють молоді лящі. Це риби маленькі та прозорі, тому їх важко побачити у воді. Але старші лящі також кусаються. Їхні напади болючіші та часто призводять до кровотечі.

Туристку з Берліна, ймовірно, вкусив молодий лящ: у неї не було крові, але вона все одно відчувала біль.

Поки незрозуміло, чому лящ кусає людей. Морський біолог з дослідницького інституту висуває теорію, що підвищення температури води може зробити рибу голоднішою.

"Температура води може мати значний вплив", — підозрює Пабло Аречавала.

Коли їжі стає мало, риби, очевидно, атакують все, що виглядає їстівним. Це включає мозолі на ногах людей, лущення шкіри та навіть невеликі пошкодження шкіри, такі як подряпини, укуси комарів або прищі.

Крім того, риби звикають до людей, бо вони їх годують. Це робить їх менш боязкими та більш схильними до укусів.

Однак укуси ляща, як правило, нешкідливі. За даними видання, напади ляща також були зареєстровані на пляжах Са-Рапіта, С'Естаньоль, Кала-Пі та Кала-д'Ор — усі на південному узбережжі острова.

Нагадаємо, що двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

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