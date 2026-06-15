Смертельные выходные: десять альпинистов при странных обстоятельствах погибли в Альпах за три дня

Десять альпинистов, которые хотели воспользоваться летней погодой в высокогорьях Альп, трагически погибли в минувшие выходные. Спасатели сообщают, что это были лишь несчастные случаи, не указывая, что стало причиной трагедии.

Смертельные случаи произошли в итальянских и французских Альпах. Кроме того, еще одна трагедия произошла во время скалолазания в швейцарском Вале, на знаменитой горе Маттерхорн, и в горах Карвендель возле Миттенвальда, пишет Bild.

Трагические выходные начались на Гран-Парадизо в итальянских Альпах. 12 июня там погибли трое альпинистов. Горные спасатели нашли их тела на высоте примерно 3600 метров после сигнала бедствия. По их словам, альпинисты погибли на северном склоне. Стало известно, что это были трое итальянцев из провинции Трентино.

12 июня на огромном горном массиве Монблан погибли ещё трое альпинистов. Двое из них погибли на французской стороне Монблана, на хребте Куффнер на горе Мон-Моди. Тело третьего альпиниста было найдено в районе ледника Бренва на итальянской стороне Монблана.

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13 июня на швейцарской вершине Маттерхорн погиб французский альпинист. Он попал в аварию на пике Тиндаль на так называемом стандартном маршруте к Маттерхорну. Его тело было найдено швейцарской авиационно-спасательной службой Air Zermatt.

Десять альпинистов погибли в Альпах за три дня Фото: Из открытых источников

Также в субботу 22-летний альпинист упал с высоты около 130 метров в горах Карвендель недалеко от Миттенвальда и скончался от тяжелых травм. Мужчина из Мюнхена занимался скалолазанием в горах Карвендель вместе со своим ровесником. Они были связаны между собой веревками и поднялись на Шеттельтурм (высотой примерно 2000 метров).

14 июня горные спасатели зарегистрировали девятый и десятый случаи со смертельным исходом. На Монте-Пазубио, на границе между итальянскими провинциями Виченца и Тренто, погибли 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они упали примерно со 100 метров вниз со сложной скалы в районе Соджо-д'Удерле.

Как произошла авария, пока неясно. Третьего альпиниста, который был с двумя альпинистами, спас вертолёт.

Стало известно, что все они имели опыт. Также отмечается, что причиной трагедий не были погодные условия.

Напомним, что швейцарские Альпы уже несколько лет служат местом хранения предметов роскоши. Но сейчас у перевала Брюниг строят самое надежное место в мире, по крайней мере, так уверяет его создатель.

Также "Фокус" сообщал, что это уже второй серьезный пожар на альпийских курортах за эту зиму. В новогоднюю ночь в баре в Швейцарии погибли 40 человек.