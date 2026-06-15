Смертельні вихідні: десять альпіністів за дивних обставин загинули в Альпах за три дні

Десять альпіністів, які хотіли скористатися літньою погодою у високогір'ях Альпах, трагічно загинули минулими вихідними. Рятувальники повідомляють, що це були лише нещасні випадки, не вказуючи, що стало причиною трагедії.

Смертельні випадки сталася в італійських та французьких Альпах. Крім того, ще одна трагедія була зареєстрована під час скелелазіння у швейцарському Вале, на відомій горі Маттергорн, та в горах Карвендель біля Міттенвальда, пише Bild.

Трагічні вихідні розпочалися на Гран-Парадізо в італійських Альпах. 12 червня там загинули троє альпіністів. Гірські рятувальники знайшли їхні тіла на висоті приблизно 3600 метрів після сигналу лиха. За їхніми словами, альпіністи загинули на північному схилі. Стало відомо, що це були троє італійців з провінції Трентіно.

12 червня на величезному гірському масиві Монблан загинули ще троє альпіністів. Двоє з них загинули на французькій стороні Монблану, на хребті Куффнер на горі Мон-Моді. Тіло третього альпініста було знайдено в районі льодовика Бренва на італійській стороні Монблану.

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13 червня на швейцарській вершині Маттерхорн загинув французький альпініст. Він потрапив у аварію на піку Тіндаль на так званому звичайному маршруті до Маттерхорна. Його тіло було знайдено швейцарською авіаційно-рятувальною службою Air Zermatt.

Десять альпіністів загинули в Альпах за три дні Фото: З відкритих джерел

Також у суботу 22-річний альпініст упав приблизно зі 130 метрів у горах Карвендель поблизу Міттенвальда та помер від важких травм. Чоловік з Мюнхена займався скелелазінням у горах Карвендель разом зі своїм однолітком. Вони були зв'язані разом мотузками та піднялися на Шеттельтурм (висотою приблизно 2000 метрів).

14 червня гірські рятувальники зареєстрували дев'ятий та десятий смертельні випадки. На Монте-Пазубіо, на кордоні між італійськими провінціями Віченца та Тренто, загинули 25-річна жінка та 26-річний чоловік. Вони впали приблизно зі 100 метрів униз зі складної скелі в районі Сожо-д'Удерле.

Як сталася аварія, наразі незрозуміло. Третього альпініста, який був з двома альпіністами, врятував гелікоптер.

Стало відомо, що усі вони мали досвід. Також йдеться, що причиною трагедій не були погодні умови.

Нагадаємо, що швейцарські Альпи вже кілька років слугують місцем зберігання предметів розкоші. Але зараз біля перевалу Брюніг будують найнадійніше місце на світі, принаймні так запевняє його творець.

Також Фокус писав, що друга серйозна пожежа сталася на альпійських курортах за цю зиму. У новорічну ніч у барі в Швейцарії загинули 40 осіб.