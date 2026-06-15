Смертельно опасная гадюка укусила 16-летнего парня: как ему удалось выжить

16-летний подросток из Польши, не осознававший последствий своего поступка, решил напоить ядовитую левантийскую гадюку, которая его укусила. Жизнь парня спасла лишь уникальная сыворотка, которую пришлось привезти из Германии.

Одна из самых опасных змей в мире — левантийская гадюка, или "гюрза", — укусила парня, который сам подошел к ней. После укуса подростка доставили в больницу в южном городе Краков. Об этом сообщает TVP World.

Чтобы спасти жизнь парня, польские врачи провели спецоперацию. Ведь спасти его жизнь можно было только с помощью специальной сыворотки, которой в стране не оказалось, поэтому специальная группа отправилась за ней в немецкий Мюнхен.

После того как сыворотка была введена в организм подростка, его всё же удалось спасти, и ему стало лучше. Ведь до этого подросток находился в отделении интенсивной терапии. Врачи отметили, что поиски противоядия не оказались напрасными.

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Как именно змея укусила подростка, в настоящее время выясняют соответствующие службы.

Левантийская гадюка: что о ней известно

Левантийская гадюка чрезвычайно ядовита, и людям следует избегать контакта с ней. Она обитает в Западной, Средней и Южной Азии вплоть до Северо-Западной Индии, а также на островах Средиземного моря. Предпочитает пустынные и горно-степные биотопы.

Левантийских гадюк иногда нелегально ввозят в Европу коллекционеры экзотических животных, несмотря на строгий запрет.

Её яд содержит мощные гемотоксины, которые разрушают ткани, вызывают внутренние кровотечения и могут привести к смерти через несколько часов после укуса. Именно поэтому в Польше запрещено держать её дома.

Напомним, что летом 1953 года небольшой городок охватила паника — местные жители повсюду обнаруживали опасных ядовитых кобр. Для борьбы со змеями даже пригласили индийского змееловца.

Напомним, ранее мы писали о том, что была найдена самая большая змея, когда-либо жившая на Земле.

Ранее "Фокус" писал о том, что 60 миллионов лет назад по планете ползала 14-метровая змея весом в тонну.