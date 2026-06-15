Смертельно небезпечна гадюка вкусила 16-річного хлопця: як він зумів вижити

16-річний підліток з Польщі, який не зрозумів наслідків свого вчинку, вирішив напоїти отруйну левантійську гадюку, яка його вкусила. Життя хлопця врятувала лише унікальна сироватка, яку довелося привезти з Німеччини.

Одна з найнебезпечніших змій світу левантійська гадюка або "гюрза" вкусила хлопця, який сам до неї наблизився. Після укусу підлітка доставили до лікарні у південному місті Краків. Про це повідомляє TVP World.

Щоб врятувати життя хлопця польські лікарі провели спецоперацію. Адже шанс врятувати його життя був тільки за допомогою спеціальної сироватки, якої не опинилося в країні, відтак, спеціальна група була поїхала за нею до німецького Мюнхена.

Після того як сироватку ввели в організм хлопця, його все ж вдалося врятувати і йому стало краще. Адже до того підліток перебував у відділі інтенсивної терапії. Лікарі відзначили, що пошук протиотрути не виявився марним.

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Як змія вкусила у підлітка, наразі з’ясовують відповідні служби.

Левантійська гадюка: що про неї відомо

Левантійська гадюка є надзвичайно отруйною і люди мусять уникати контакту з нею. Вона водиться в Західній, Середній та Південній Азії до Північно-Західної Індії, а також на островах Середземного моря. Полюбляє пустельні та гірсько-степові біотопи.

Левантійських гадюк іноді нелегально ввозять до Європи колекціонери екзотичних тварин, попри сувору заборону.

Її отрута містить потужні гемотоксини, що руйнують тканини, викликають внутрішні кровотечі та можуть призвести до смерті за кілька годин після укусу. Саме тому її забороняють тримати вдома у Польщі.

Нагадаємо, що влітку 1953 року невелике містечко охопила паніка — місцеві жителі всюди виявляли небезпечних отруйних кобр. Для боротьби зі зміями навіть залучили індійського заклинателя змій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знайдено найбільшу змію, яка коли-небудь жила на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що 60 млн років тому планетою повзала 14-метрова змія вагою в тонну.