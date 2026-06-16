Впервые прыгнул с парашютом: мужчина установил рекорд Гиннеса, собирая кубик Рубика в воздухе

Энтузиаст из США разгадал две головоломки в воздухе во время своего первого в жизни прыжка с парашютом, побив мировой рекорд из книги Гиннеса.

24-летний Ишан Хадкар, который разгадывает головоломки с 10 лет, впервые прыгнул с парашютом в Калифорнии, чтобы попытаться побить мировой рекорд по наибольшему количеству кубиков-головоломок, собранных за один прыжок с парашютом, сообщает Fox News.

Новый рекорд в США

Первая попытка Хадкера, которая также стала его первым прыжком с самолета, закончилась преждевременно.

"Я совершенно не представлял, чего ожидать и какими будут ощущения. Во время моей первой попытки установить рекорд, которая также стала моим первым прыжком с парашютом, один из моих кубов фактически сломался в воздухе. Но я не хотел сдаваться, поэтому сразу же сел на следующий самолет и попытался установить рекорд еще раз в следующую минуту", — рассказал он.

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Но все же парню удалось собрать два кубика, прежде чем приземлиться на землю с высоты 3962,4 метра и успешно побить рекорд со второй попытки.

"Это было, безусловно, сложно, особенно учитывая, что у меня раньше не было опыта прыжков с парашютом. В тот день была ветреная и облачная погода, да и к тому же во время свободного падения приходится иметь дело со скоростью около 120 миль/ч. Я по-прежнему использовал ту же технику развязывания, что и на суше, но мне пришлось держать куб гораздо крепче, чем обычно, из-за силы ветра", — рассказал он.

По его словам, он рассказал, что собрал первый куб в свободном падении, а второй — под парашютом.

"Рекорды никогда не заканчиваются. Сразу после приземления я первым делом подумал, что, наверное, смог бы сложить пять кубиков в воздухе. Однако я был невероятно воодушевлен тем, что рекорд был утвержден Книгой рекордов Гиннеса. Это было похоже на важную веху в моем 14-летнем путешествии в мире кубиков", — сказал он.

Напомним, что американский блогер MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, установил рекорд на платформе YouTube, набрав уже более 500 миллионов подписчиков. Джимми Дональдсон стал первым автором в истории YouTube, которому удалось преодолеть отметку в 500 миллионов подписчиков.

Кроме того, житель Германии Андре Ортолф попал в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку смог съесть 1273 грамма меда всего за 60 секунд. За это время он потреблял около 4000 калорий и более килограмма сахара.