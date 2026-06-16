Уперше стрибнув із парашутом: чоловік встановив рекорд Гіннеса, збираючи кубики Рубіка в повітрі

Ентузіаст з США розгадав дві головоломки в повітрі під час свого першого в житті стрибка з парашутом, побивши світовий рекорд книги Гіннеса.

24-річний Ішан Хадкар, який розгадує головоломки з 10 років, вперше стрибнув з парашутом в Каліфорнії, щоб спробувати побити світовий рекорд з найбільшої кількісті кубиків-головоломок, зібраних за один стрибок з парашутом, повідомляє Fox News.

Новий рекорд у США

Перша спроба Хадкера, яка також була його першим стрибком з літака, завершилася передчасно.

"Я абсолютно не мав уявлення, чого очікувати чи які будуть відчуття. Під час моєї першої спроби встановити рекорд, яка також була моїм першим стрибком з парашутом, один з моїх кубів фактично зламався в повітрі. Але я не хотів здаватися, тому одразу ж сів на наступний літак і спробував встановити рекорд ще раз наступної хвилини", — розповів він.

Відео дня

Але все-таки хлопцю вдалося зібрати два кубики, перш ніж приземлитися на землю з висоти 3962,4 метрів та успішно побити рекорд з другої спроби.

"Це було безперечно складно, особливо враховуючи, що раніше не було досвіду стрибків з парашутом. Того дня погода була вітряною та хмарною, і до того ж, під час вільного падіння ви маєте справу зі швидкістю близько 120 миль/год. Я все ще використовував ту саму техніку розв’язання, яку використовую на суші, але мені довелося тримати куб набагато міцніше, ніж зазвичай, через силу вітру", — розповів він.

За його словами, сказав, що він зібрав перший куб у вільному падінні, а другий — під парашутом.

"Рекорди ніколи не мають кінця. Відразу після приземлення моєю першою думкою було те, що я, мабуть, зміг би зібрати п'ять кубиків у повітрі. Проте я був у неймовірному захваті від того, що рекорд був затверджений Книгою рекордів Гіннеса. Це було схоже на важливу віху в моїй 14-річній подорожі у сфері кубиків", — сказав він.

Нагадаємо, що американський блогер MrBeast, справжнє ім'я якого Джиммі Дональдсон, встановив рекорд на платформі Youtube, адже набрав вже більше 500 мільйонів підписників. Джиммі Дональдсон став першим автором в історії Youtube, який зміг подолати позначку у 500 мільйонів підписників.

Також житель Німеччини Андре Ортолф потрапив до Книги рекордів Гіннеса, бо зміг з’їсти 1273 грами меду всього за 60 секунд. За цей час він спожив близько 4000 калорій і понад кілограм цукру.